Avid Venue Profile-Shows auf die S6L übertragen

Daniel Schindler Vergleich zur bisherigen Oberfläche: Das S6L-System (oben) bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten

Showfiles aus älteren Avid-Systemen lassen sich in eine Venue S6L laden und funktionieren auch. In unserem Test der Avid Venue S6L haben wir uns angesehen, welche Teile bestehender Showfiles übernommen werden und ob ein Import oder Neuanlegen einer Show Sinn macht.

Als FoH-Betreuer auf großen Festivals (wie Hurricane, Chiemsee Summer, Highfield etc.) sammelte der Autor viele Erfahrungen damit, Setups von A nach B zu bewegen und sie schnell und zuverlässig zum Spielen zu bekommen. Dabei ist immer Flexibilität angesagt, und man bekommt einen guten Überblick über die Hardware, die sich bei den Tournee-Kollegen in den Racks befindet. In den weiteren Jobs übers Jahr in Theatern, Studioumgebungen und Kongresszentren sammelt man Erfahrungen mit den dortigen Gegebenheiten und der typischen Hardware der gängigen Verleiher. So zählt der eigene „Avid-USB-Stick“ aktuell 739 Shows, die gemischt oder betreut wurden. Da also reichlich Showfiles und Recordings von vergangenen Touren und Shows vorhanden waren, sollte der Test praxisnah mit gängiger Hardware und nach dem Schema stattfinden: Ein Showfile eines Venue Profile Systems mit Plug-ins aus dem Venue-Pack sowie einigen weiteren Plug-ins (z. B. Waves V8/V9, TC VSS3, Drawmer Dynamics …) und Timecode-Automation mit Snapshots, die auch einige Plug-ins automatisieren, übertragen bzw. laden.

Auf der Tonmeistertagung ist Avid ebenfalls mit dem Venue S6L vertreten

Showfiles aus anderen Avid-Systemen lassen sich zunächst problemlos laden und funktionieren auch. Allerdings beschränkt sich diese Funktionalität nur auf Teile der bestehenden Showfiles. Eine erste Herausforderung beim Übernehmen des Venue-Showfiles: Waves-Plug-ins, da nicht AAX-DSP, mussten auf den (dankenswerterweise für den Test mitgelieferten) Soundgrid-Server übertragen werden, mit Presets für alle Szenen. Weiterhin musste eine Ausweichmöglichkeit für alle anderen Plug-ins geschaffen werden, die nicht im Waves-Bundle oder im Venue Pack enthalten und nicht als AAX-DSP verfügbar sind.

Somit sind Plug-in-Automationen nicht übertragbar und müssen neu angelegt werden. An diesem Punkt wird es schnell kompliziert: Für Nutzer, die ausschließlich Waves-Plug-Ins nutzen, kann ein Waves Soundgrid-Server nahtlos in das System integriert werden, allerdings schließt auch dies immer noch eine Nutzung lieb gewonnener TDM-Plug-ins aus. Möchte man auch diese weiterhin nutzen, so muss ein weiteres System angebunden werden, womit bei Anbindung zweier Systeme jegliche Latenzgleichheit nur noch manuell durch den Einsatz von Delays (Input Delay / time adjuster) erreicht werden kann. Möchte man auf einem „fremden“ (also nicht-Waves) Plug-in-Host arbeiten, muss man kreativ werden. Zwar ist technisch eine Anbindung grundsätzlich immer möglich, jedoch müssen bei Automationseinbindungen MIDI-Cues oder ähnliches verwendet werden. Auch ein weiterer Monitor, PC, Rack, Maus/Tastatur sind unumgänglich. Beim „Übertragen“ einer bestehenden, komplexeren Venue-Show kommt man an einen Punkt, an dem es sinnvoll und zeitlich effizienter erscheint, diese lieber neu anzulegen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, wie man bestehende Teile der Show von A nach B bekommt.

Da das S6L jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, die im Venue-System gar nicht verfügbar waren, stellt sich allerdings die Frage, in wieweit die Übernahme von Showfiles überhaupt sinnvoll ist. Möglicherweise empfiehlt es sich, unter den neuen Rahmenbedingungen eine neue Show zu erstellen und die neuen Features des Systems auch entsprechend zu nutzen.