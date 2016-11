Testbericht Maier Sound G2 Audio-/TFT-Bühnenmonior

Detlef Hoepfner

Einen besonderen Floor-Monitor testen wir in PRODUCTION PARTNER 1/2017: Entwickler Andreas Maier entwickelte und baut ihn nicht nur als kraftvolles 2 x 12″ Wedge, dessen cleane Abstimmung sich auch in unseren Messergebnissen widerspiegelt. In Form und Optik passend gibt es ihn auch noch als TFT-Variante. Integriert ist dann auch universelle Video-Konnektivität HDMI/VGA/BNC für den Bildtransfer auch über große Bühnen. Einsetzbar ist er damit für Video-Einspielungen, Zeitpläne, als Teleprompter – und dennoch ergibt sich aus dem Publikum der gewohnte Blick auf einen „normalen“ Bodenmonitor.

Test Maier Sound G2

Den ganzen Review gibt es als PDF oder Print hier in unserem PRODUCTION PARTNER Shop. Darin prüfen wir die verbauten Lautsprecher und deren Performance, checken wie homogen sich die Treiber frequenzabhängig in der Coverage zu einem Beam addieren und zeigen das nötige Amping und Processing. Wer sich einer „Veranstaltungstechnik-Flatrate“ erfreut und regelmäßig automatisch unser Magazin bezieht, hat diese Ausgabe ab dem 11. November 2016 schon im Briefkasten!