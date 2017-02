Beschallungsdesign für TV-Shows

Nun ist davon auszugehen, dass Lautsprecher das Parkett unterhalb des Rangs ab- decken. Die Hauptlautsprecher werden vermutlich zu hoch geflogen, um die Sitzreihen hinten im Raum zu „sehen“; Stützen sind in dieser Zone oft nötig. Wie in der Zone der Front-Fills gibt es hier bereits ver- mutlich genügend Tieftonenergie von den Hauptlautsprechern, die Lautsprecher un- ter dem Balkon werden nicht viel eigenen Tieftonanteil beitragen müssen. Das be- deutet aber nicht, dass sie erst von 1 kHz aufwärts arbeiten sollten … eher, dass sie Unterstützung hinunter bis 75 oder 100 Hz leisten. Mit einem FFT-Analyser lässt sich einfach feststellen, wie sie dem gesamten System dienen können, indem man die Wiedergabe der Haupt-Cluster in der Zone der Stützlautsprecher misst, aber mit abge- schalteten Fills. Nun wird man den Wunsch nach einer EQ-Kurve haben, die der inversen gemessenen Wiedergabe der Haupt-Cluster entspricht, so dass die Laut- sprecher unter dem Balkon die Lücken im Spektrum der Hauptlautsprecher „auffül- len“ können.

Aber was ist denn falsch daran, die Laut- sprecher unter dem Balkon einfach breit- bandig laufen zu lassen, und fertig? Nun, man kann es so lassen, aber dann addiert man Tieftonenergie in eine Zone, welche diese vermutlich gar nicht benötigt und die späten Reflexionen von der Rückwand könnten Probleme im Parkett verursachen oder gar auf der Bühne, je nachdem wie reflektierend die Oberflächen des Raums sind. Es ist daher besser nur Energie dort hinzuzufügen, wo sie benötigt wird. Die Lautsprecher werden nicht ganz so hart beansprucht und das Endergebnis wird sauberer und klarer sein, und schließlich ist unwahrscheinlicher, dass sie den Broad- cast-Mix negativ beeinträchtigen.

Gut, wir nähern uns dem Ende dieser Übung. Zusätzliche Cluster, womöglich so groß wie die Haupt-Cluster Links und Rechts, könnten für den Balkon nötig sein. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Balkone die Hälfte oder mehr der gesamten Sitzkapazität ausmachen, was für viele große Theater typisch ist. Eine Platzierung der Cluster in etwa bei der Vorderkante des vordersten Balkons gibt einem viel mehr Kontrolle als wenn man versucht, den Bal- kon von den Bühnen-Clustern aus zu errei- chen. Die Balkon-Cluster müssen dann nicht annähernd so laut sein als wenn sie 20 oder 25 Meter weiter entfernt wären, also auch nicht so kräftig arbeiten. Ihre Winkel und Abstrahlmuster lassen sich so ohne übermäßiges Übersprechen auf die Seitenwände des Balkons für die Sitze auf dem Rang optimieren. Nach den gleichen Richtlinien werden sie wie die Lautspre- cher unter dem Balkon mit den Hauptlaut- sprechern integriert. Filtern Sie so, dass nur die in dieser Zone benötigte Energie abge- geben wird. Geben Sie genug Pegel, um Deutlichkeit und Kraft in die Balkone zu bekommen, aber nicht so viel, dass stören- de Reflexionen zurück ins Parkett oder auf die Bühne geworfen werden.