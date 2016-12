Anlage einmessen: So funktioniert’s

Es ist ein alter Traum: Einen »linearen Frequenzgang« zu kreieren, indem man einfach das Terzspektrum auf einem Analyzer anschaut und dann an einem grafischen Terz-Equalizer die einzelnen Terzbänder entgegengesetzt anhebt oder absenkt. Aber er ist äußerst fragwürdig.

Audioanalyser in Zusammenarbeit mit Lautsprechercontroller und Verstärker

Es gibt unterschiedliche Ansätze − auch bei Entwicklern von Lautsprecherboxen − wie ein »idealer« Frequenzgang einer PA Anlage aussehen sollte. Die einen wünschen sich ein neutrales Werkzeug, sprich einen Lautsprecher mit einem von Hause aus möglichst linearen Frequenzgang. Die anderen mögen einen Lautsprecher lieber, der schon von sich aus etwas umgänglicher klingt. Was gefällt, das hängt auch sehr von den Hörgewohnheiten ab, sodass man sich bereits diesbezüglich nicht einfach festlegen kann. Es macht aber keinen Sinn, einen linearen Frequenzgang zu kreieren, indem man sich das Terzspektrum auf einem Analyzer ansieht und dann an einem grafischen Terz-Equalizer die einzelnen Terzbänder invers anhebt oder absenkt.

Einer der Gründe wurde schon im vorangegangenen Abschnitt angesprochen: Die Frequenzgänge sind abhängig von der Messposition. Besonders beim Anheben einer Frequenz sollte man sehr vorsichtig sein, damit nicht eine Frequenz oder ein Frequenzband, das aufgrund des Abstrahlwinkels der Lautsprecher gerade an der Messposition im Pegel etwas geringer ist, überall sonst im Saal überbetont wird.

Auch der Raum hat seinen Einfluss − und diesen misst man mit: Das Mikrofon nimmt den Gesamtschallpegel im Raum auf. Und dieser Gesamtschallpegel beinhaltet den Direktschallpegel von den Lautsprechern, die frühen Reflexionen von nahen Wänden usw. und dann noch die unendlich vielen Reflexionen, die den Nachhall des Raumes ausmachen. Der Nachhall beispielsweise fällt zu hohen Frequenzen ab; dieser Frequenzabfall wird mit zunehmender Raumgröße und längeren Nachhallzeiten stärker. Wenn man also bei einer Messung einen gleichmäßigen Abfall zu den hohen Frequenzen sieht, dann bedeutet das meist nicht, dass da die Lautsprecher schwächeln und deshalb der Frequenzgang angehoben werden muss, sondern vielmehr, dass man die Nachhallzeit des Raumes mit in der Messung sieht.

Wenn man 99 dB(A) ab und an überschreitet, wird es schwierig, nur gefühlsmäßig einzuschätzen, wie lange man sie danach wieder unterschreiten muss

Ich mess’ mal eben die PA ein

Es gibt noch weitere Gründe, warum das perfekte Anlage einmessen nicht mal eben auf die Schnelle geht. Es braucht aber in jedem Falle einige Zeit und Erfahrung, um eine PA Anlage möglichst optimal auf die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Meist ist man gut beraten, zumindest erst mal das auszuprobieren, was einem der Systemtechniker vor Ort zur Verfügung stellt. Meist fehlen einem dann die Zeit oder auch das Equipment, um eine wirkliche Optimierung der PA Anlage vorzunehmen. Oft haben sich ja bereits kompetente Menschen schon mal mit der Anpassung auseinander gesetzt und für die vorliegenden Bedingungen eine ganz passable Möglichkeit gefunden, auch wenn diese auf den ersten Ton nicht ideal klingt.

Es sollte auch davon ausgegangen werden, dass sich die Entwickler von Lautsprechersystemen mit der Abstimmung ihrer Lautsprecher intensiv beschäftigt haben. Auch wenn es vielleicht die Möglichkeit gibt, Einstellungen im System- Prozessor vorzunehmen, so sei doch davon abgeraten, auf die Schnelle hier Veränderungen vornehmen zu wollen.

Die durch den Verzicht auf langwieriges Einmessen gewonnene Zeit kann dagegen anderweitig gewinnbringender eingesetzt werden: Beispielsweise die Lautsprecher so aufstellen, dass alle Zuhörer gut erreicht werden, Ordnung und System in der Bühnenverkabelung halten und das gesparte Geld ist in hochwertigeren Mikrofonen oder Lautsprechern deutlich besser angelegt.

Vergiss nicht die Ohren

Die Ohren sind ein ganz außergewöhnliches Werkzeug, denn sie schaffen das ganz selbstverständlich, was messtechnisch schwierig darstellbar und noch schwieriger interpretierbar ist: Die gleichzeitige Auswertung von Zeit-, Frequenz- und Pegelinformationen. Es gibt schon lange eine Diskussion in Fachkreisen, dass z. B. bei der Beurteilung von Lautsprechern der zeitliche Aspekt zu wenig berücksichtigt wird. Aber leider sind die zeitlichen Aspekt auch schwieriger zu objektivieren als z. B. ein Frequenzgang.

Das eventuelle Messen sollte daher das Hören nur unterstützen, es kann vielleicht den einen oder anderen Höreindruck besser allgemein definierbar und objektiv erfassbar machen. Messen neben dem Hören kann auch helfen, wenn z. B. Fragen aufkommen, wo genau denn die Frequenz einer Rückkopplung liegt oder wo denn der Frequenzbereich ist, der als überbetont wahrgenommen wird. Es kann auch zur parallelen Kontrolle gut sein, wenn Einstellungen z. B. des Equalizers geändert werden. Ohren und Messsystem können gut zusammenarbeiten und sich ergänzen, vor allem, wenn sie lange zusammenarbeiten. Da kann es auch gut passieren, dass aufgrund der Erfahrungen und langjährigen Kooperation zwischen Ohren und Messsystem jemand mit einem einfachen Terz-Analyzer eine optimalere Anpassung eines PA-Systems hinbekommt als jemand mit einem komplexen, teuren Messsystem.

Vorsicht am EQ

Wenn man Einstellungen am grafischen Equalizer vornimmt, z. B. störende Frequenzen absenkt, dann sollte man nicht einfach gleich alle Terzbänder in dem Bereich, der bearbeitet werden soll, absenken. Denn durch die Filter, die damit gesetzt werden, mindert man nicht nur scharfkantig die Frequenzen im jeweiligen Terz-Band, sondern beeinflusst auch die Bänder nebenan. Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. Die Abbildung 1 zeigt ein typisches Terzfilter mit einer Absenkung von nur 6 dB bei 1 kHz, die Abbildung 2 ein ebensolches Filter in der benachbarten Terz um 1,25 kHz. Nutzt man nun beide zusammen, so kommt dabei das Filter heraus, das in rot in Abbildung 3 zu sehen ist. Die Absenkung liegt nun schon bei etwa 8 dB.

Nimmt man nun noch zwei weitere Filter mit 6 dB Absenkung in den Terzbändern um 800 Hz und 630 Hz dazu, so entsteht das Filter, das in Abbildung 3 zu sehen ist. Die Absenkung bei 1 kHz beträgt hier schon 11 dB und das, obwohl man eigentlich bei 1 kHz nur 6 dB eingestellt hat − und vielleicht auch nur diese 6 dB-Absenkung wollte. Ergebnis: Man reißt sich ein riesiges Loch in die Übertragungskette. Wenn man sich manche EQ-Einstellungen anguckt, bei denen fast alle Regler mehr oder weniger abgesenkt wurden, hätte man für das Endergebnis auch einfach den Lautstärkeregler etwas zurücknehmen können.

Ein Terzfilter bei 1 kHz und einer Absenkung um nur 6 dB

Ein Terzfilter bei 1,25 kHz und einer Absenkung um 6 dB

Die Kombination beider Filter (rot)

Gleichzeitiger Einsatz von vier Terzfiltern bei 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz und 1,25 kHz: es entsteht ein riesiges Loch, nicht vier schmale Kerben

Praktische Tipps zum Soundcheck findet Ihr außerdem in diesem Beitrag!