Lärm und Vibrationen als Gefahrenquelle für Beschäftigte und Arbeitgeber

Lärm und Vibrationen auf Events

Geräusche gibt es immer und überall. Wenn sich diese noch steigern und zu Lärm werden, wie häufig auf Events, kann sogar die Gesundheit Schaden nehmen. Beschäftigte und Arbeitgeber sollten die Gefährdungen, die durch Lärm und Vibrationen gegeben sind, nicht ignorieren! Rechtlich können auf Arbeitgeber erhebliche Schwierigkeiten zukommen.

Angenommen, ein Angestellter stellt nach einigen Jahren Berufspraxis eine durch Lärm bedingte Verschlechterung seines Gesundheitszustandes fest. Diese macht es ihm unmöglich, seinen Beruf weiter auszuüben, was ihm von einem Arzt attestiert wird. Er wendet sich mit seinem Problem an einen zumindest halbwegs fähigen Anwalt, der sich an die früheren Arbeit- oder Auftraggeber wendet und Einsicht in die Messprotokolle nach §4 LärmVibrationsArbSchV verlangt – schließlich müssen diese 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Dazu kommt die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen und der ergriffenen Maßnahmen.

„Es ist zu erwarten, dass der weit überwiegende Teil der Arbeitgeber eine solche Gefährdungsbeurteilung oder Messung nie gemacht hat und dementsprechend auch nichts vorlegen kann. Damit sind sie einer Straftat überführt, und darauf lassen sich sehr leicht zivilrechtliche Leistungsklagen aufbauen: Schmerzensgeld, Berufsunfähigkeitsrente, Behandlungskosten.“

