Theater World II: Das Bühnentechnik-Special

Im Jahr 2012 veröffentlichte PRODUCTION PARTNER, das führende Fachmagazin für Veranstaltungstechnik, das erste Special über Theatertechnik. Im Laufe der Zeit haben sich in dem Fachmagazin nun wieder eine Reihe spannender Hintergrundberichte und Stories über Bühnentechnik in Theatern und Opern angesammelt. Diese Berichte wurden nun in der 2. Auflage von Theater World gebündelt.

Bühnentechnik in Open-Air-Theatern

Das 30-seitige Special enthält zwei Berichte über technische Realisierungen in Open-Air-Theatern: Zum einen im Welttheater Einsiedeln und zum anderen bei den Thurn & Taxis Schlossfestspielen in Regensburg. Bei den 40 Aufführungen des Welttheaters Einsiedlern unterstützten 2013 beispielsweise Sennheiser und Fohhn die ca. 500 ehrenamtlichen Schauspieler, Musiker, Sänger und Aktiven hinter der Bühne mit zusätzlicher Technik. Ein etwas ungewohnter Anblick bot sich dem Besucher bei einem Besuch des FOH Platzes bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen 2013. Am Tonarbeitsplatz stand − statt eines der im Live-Betrieb üblichen Verdächtigen − ein für dieses Einsatzgebiet doch eher ungewöhnliches, dafür aber brandneues Lawo mc²56 Mischpult. Diese Pulte sind ursprünglich doch eher für den Broadcast-Bereich konzipiert und im Normalfall auch dort anzutreffen.

Case Studies zu internationaler Bühnentechnik

Neben ausführlichen Produktionsberichten zu der Bühnentechnik von Open-Air-Theatern stellt PRODUCTION PARTNER eine Vielzahl an Projekten in Case Studies vor. Das Musiktheater Linz wurde beispielsweise mit feinster Audiotechnik ausgestattet. Im Download erfahren Sie alles über die Tontechnik, die Mikrofonierung, das Recording sowie die Transportdrehbühne.

