Veranstaltungstechniker – ein Beruf mit Zukunft?

Wer eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker machen möchte, sollte sich vorher ein genaues Berufsbild verschaffen. Der erfahrene Toningenieur Oliver Voges gibt in dem kostenlosen E-Dossier zahlreiche Tipps rund um die Veranstaltungstechniker Ausbildung!

Ausbildung und Beruf des Veranstaltungstechnikers werden immer beliebter. So manch ein Berufsanfänger hat dabei die romantische Vorstellung, direkt mit seiner Veranstaltungstechniker Ausbildung für seinen Lieblingsstar zu arbeiten und so die ganze Welt zu bereisen. Auch wenn das ein oftmals unerfüllter Traum bleibt: Der Beruf des Veranstaltungstechnikers ist interessant und vielseitig. Veranstaltungstechniker haben ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld: Neben Einsätzen bei Festivals oder in Clubs zählen auch Theater, Beschallungsfirmen, Verleiher, Event-Agenturen oder TV-Anstalten zu ihren möglichen Auftraggebern.

In dem bekannten Fachmagazin PRODUCTION PARTNER – dem Fachmagazin für Veranstaltungstechnik – gibt der erfahrene Toningenieur Oliver Voges zahlreiche Tipps rund um den Beruf des Veranstaltungstechnikers und dessen Zukunft. Flexibilität, Erfahrungen sammeln und letztendlich Spezialisierungen anbieten, gehören zum Alltag des Veranstaltungstechnikers. Dazu zählt eine gehörige Portion technisches Verständnis, besonders mit aktuellen digitalen Verfahren und Systemen. Ein Veranstaltungstechniker arbeitet mit zahlreichen technischen Gewerken und künstlerischen Akteuren jeglicher Art zusammen. Für die Veranstaltungstechniker Ausbildung sollte man also auch ein kommunikativer Mensch sein.

