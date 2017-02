Vorteile und Nachteile von LEDs

“LED Lampen Test: Vor- und Nachteile” ist ein eDossier über die Eigenschaften von LEDs. Alles muss heute mit LED betrieben werden. Die LED hat durchaus ihre starken Seiten und ermöglicht heute vieles, was vorher nicht, bzw. nicht in einem entsprechenden Kostenrahmen realisierbar war. Jedoch hat die LED auch ihre Tücken, die in den Hochglanzbroschüren naturgemäß nicht benannt werden.

Deshalb hat PRODUCTION PARTNER die Licht- und Schattenseiten der LED „beleuchtet“, die Sie sich direkt hier kostenlos downloaden können!

Nach dem Verbot der klassischen Allgebrauchslampe, oder anders gesagt der liebgewonnene Glühbirne, werden alternative Leuchtmittel auch im Festinstallationsbereich immer interessanter. Aber auch die vielversprechenden Merkmale, wie geringer Strombedarf bei vergleichsweise hoher Leistung und die lange Lebensdauer, machen aus der LED einen ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem Leuchtmittelmarkt. In der professionellen Veranstaltungstechnik hat die LED in den letzten Jahren eine wirkliche Erfolgsgeschichte aufzuweisen. Viele Scheinwerfer sind heute als LED ausgeführt, weil die Hersteller mit den Entwicklern lange und sehr engagiert an Möglichkeiten tüfteln, wie man die ohne Zweifel bestehenden Nachteile immer weiter egalisieren kann.

Doch bei aller Euphorie für die neue, energieeffiziente und langlebige Technik, muss man sich auch derer Nachteile bewusst sein, die je nach technischem Entwicklungsstand mehr oder weniger ins Gewicht fallen.

eDossier „LED Lampen Test: Vor- und Nachteile“

Ob die Investition in LED-Technik für Ihre Anwendungen die richtige Wahl ist, oder ob Sie besser auf eine alternative Technik setzen sollten, müssen Sie natürlich selbst für sich entscheiden. PRODUCTION PARTNER gibt Ihnen mit dem eDossier „LED Lampen Test: Vor- und Nachteile“ einen Überblick, worauf es sich lohnt zu achten und welche Eigenschaften für Sie ausschlaggebend sein können oder eben nicht!