Black Shirts sind Beautiful

Was wäre unsere Branche ohne die wunderbaren schwarzen T-Shirts? Hier unsere persönliche, viel getragene – und zum Schutz der Motive wenig gebügelte 😉 Sammlung der letzten 25 Jahre!

Exemplarisch für die vielen Motive sei gleich ein besonderes Exemplar herausgegriffen – das mit dem Kringel: d&b audiotechnik „unser Lüfter geht so“: 1989 briefte Uli Mall von d&b Audiotechnik die Agentur Schneider/Waibel zum Verstärker P1200A mit einer Fülle an technischen Details – inklusive eines „computergesteuerten Lüfters“. Die Agentur sollte die Verstärkerphilosophie in eine plakative Kampagne umsetzen und hantierte mit roten Schnipseln. Das Rennen machte dann ein Motiv mit kreisförmigen Texten, aber der Lüfter schaffte es doch aufs T-Shirt – und wurde legendär. Später gab es sogar eine „Neuauflage“. Tipp an die Sammler: Das Original zeigt auch vorne den Kringel, bei der Neuauflage wurde es durch einen Text zum 25jährigen ersetzt.

Da d&b audiotechnik bis heute eine Fülle von Motiven entwickelte (das ist dann wohl auch der Unterschied zu „Was pappen wir jetzt schnell für ein Logo drauf?“), haben wir sie in einer eigenen T-Shirt Gallery zusammengefasst, jeweils mit einer kleinen Anekdote zur Entstehung der Optik:

d&b audiotechnik „unser Lüfter geht so“: 1989 briefte Uli Mall die Agentur Schneider/Waibel zum Verstärker P1200A mit einer Fülle an technischen Details – inklusive eines „computergesteuerten Lüfters“. Die Agentur sollte die Verstärkerphilosophie in eine plakative Kampagne umsetzen und hantierte mit roten Schnipseln. Das Rennen machte dann ein Motiv mit kreisförmigen Texten, aber der Lüfter schaffte es doch aufs T-Shirt ¬– und wurde legendär.

Niemand darf mit dem d&b Logo rummachen – nur die Agentur : -) Also hat Schneider/Waibel rumgemacht: das Logo in Rot und mit flauschigem Kunstpelz – fertig war das d&b Weihnachtsmann-T-Shirt

Der Line-Array-trend rollte an und d&b wollte wie immer den eigenen Weg gehen: ein Box, die halb Line-Array, halb normale Box war und sich in das legendäre d&b C4-Monstercluster einfügen ließ. Schaute man in so eine Traube aus vier oder mehr nebeneinander hängenden C4/C3-Würfeln, wurde klar: das sind „more lines“ als bloß ein Line Array (Schneider/Waibel, 2002)

Innovation in a nutshell: weißer d&b Ausrutscher von 2010 zur T-Serie Kampagne (gab es nach der prolight+sound auch in schwarz …). Schneider/Waibel: „Ein sehr braves T-Shirt zur ziemlich wilden T-Serie Kampagne – die man um 90° drehen musste, um die Headlines lesen zu können: das drehbare Horn macht aus einer Line Source eine Point Source Box. Klar, dass wir auch das T-Shirt irgendwie drehen wollten, aber da machte d&b nicht mit (was sehr sehr selten vorkam). Und so bildete man nurmehr einen schönen Teil der Illustration ab.“

Stilistisch war an d&b kaum heranzukommen, einen ähnlich hohen Output hatte in der Veranstaltungstechnik über die Jahrzehnte vielleicht aber noch Meyer Sound. Thema waren hier meist die jeweils aktuellen Produktveröffentlichungen. Hier unsere Meyer-Sound-Fundstücke aus den letzten 25 Jahren:

„M’elodie makes us feel like kids again“ – Meyer Sound baute ab 2006 nach eher großen und schweren Systemen mit dem M’elodie ein Line-Array mit nur knapp 32 kg Modulgewicht

Aber auch fast alle anderen Hersteller – viele ihrer Statements zu unserer Jubiläumsausgabe 25 Jahren PRODUCTION PARTNER #25yearspp haben wir hier zusammengefasst – produzierten im Laufe der Jahre eigene T-Shirts. Die Anlässe dazu können unterschiedlich sein: Entweder sind sie Teil des eigenen Merchandisings, begleiten einen Messeauftritt auf Musikmesse, prolight+sound, PLASA oder NAMM, weisen auf ein neues Produkt der Veranstaltungstechnik hin oder sie dienen einem einheitlichen Erscheinungsbild von Crews und Teams. Unsere T-Shirts von Clay-Paky, Panasonic, Avid, Ehrgeiz, Neumann, DPA, Soundcraft, Musikmesse, Alcons Audio, Yamaha, Nexo, Cordial, Audio Network / Chevin, Tannoy, Concept-A, K.M.E.:

Cordial: zusätzlich gab es die Shirtmotive „I am peak“ und „I am intro“

T-Shirt aus den Zeiten vor DANTE, als Yamaha auf Netzwerklösungen aufmerksam machte: Zunächst per Cobranet, später Ethersound. Die Symbole zeigten den Anspruch, per VLANs alles miteinander zu vertüdeln – egal ob Beschallung, Controlling, Recording, Licht , ….

Und eine letzte Runde mit Exponenten ab ca. 1995 von Lightwave Research, QSC, HK Audio, Audix, JBL, Veranstaltungstechniker.de, Kling & Freitag, Neutral Audio, Ecler, Innovason, L-Acoustics, Digidesign, Rocktron, ETC, Alcons Audio, Soundcraft, AKG, Dynacord, Expolite und natürlich PRODUCTION PARTNER:

Lightwave Research www.highend.com Dieter Stork

QSC-Motiv von der AES Convention 1995 in New York: neu waren damals die PowerLight Verstärker mit PowerWave Schaltnetzteil-Technik Dieter Stork

HK Audio – rückseitig endlich Antworten auf wichtige Fragen Dieter Stork

Audio, nach Rückfrage in den USA auf ca. 1995 datiert Dieter Stork

Don’t buy a mic without trying an Audix, ca. 1995 Dieter Stork

Eric Clapton auf World Tour mit JBL (2004) Dieter Stork

Veranstaltungstechniker.de Merchandising aus 2008 Dieter Stork

Veranstaltungstechniker.de Merchandising aus 2008 Dieter Stork

Kling & Freitag Standard-T-Shirt für den Veranstaltungstechniker Dieter Stork

Neutral Audio hilft beim Dresscode Dieter Stork

Audio Voodoo von Neutral Audio: Deintermodulator & Speaker Optimizer Dieter Stork

Ecler Audio, Datum unbekannt Dieter Stork

Innovason, damals noch eigenständig, später in Lawo integriert Dieter Stork

L-Acoustics T-Shirt Dieter Stork

L-Acoustics: The best sound comes from one source Dieter Stork

Unser eigenes farbenfohes Statement: schwarz kann jeder! Dieter Stork

Als der Hersteller des Venue-Mischpults noch Digidesign hieß Dieter Stork

Rocktron: Baute analoge Surround-Prozessoren und sogar mal einen extrem aufwändigen Digitalmischpult-Prototypen Dieter Stork

LED-Premiere des ETC Source Four LED Dieter Stork

What You Mix Is What You Get – Alcons Audio zur prolight+sound (2010?) Dieter Stork

Fällt aus der Rolle: Soundcraft Gigrac, Mixer von 2006 Dieter Stork

AKG Tri-Power Live-Mikrofone: ungewöhnliches Gehäuseprofil von 1992 Dieter Stork

Dynacord Power-Mate Dieter Stork

Dieter Stork