Empfehlung: Sicherheit in der Veranstaltungstechnik

Auf 600 Seiten angewachsen ist das Standardwerk „Sicherheit in der Veranstaltungstechnik“ von Michael Ebner in der neusten Aktualisierung. Es liefert nach wie vor Veranstaltungstechnikern, Veranstaltern und Behördenvertretern umfangreich und praxisgerecht aufbereitete Informationen relevanter Rechtsgrundlagen und Regelwerke zu Sicherheitsfragen in der Veranstaltungstechnik. In der Neuauflage von 2015 wurden nun aber viele signifikante Änderungen eingearbeitet, nicht nur weil sich die Bezeichnungssystematik des berufsgenossenschaftlichen Regelungswerkes änderte: Manche Veranstaltungen werden nun nicht mehr nach dem Baurecht, sondern dem Ordnungsrecht genehmigt. Auch die Betriebssicherheitsverordnung (siehe auch PRODUCTION PARTNER 3/2015) wurde neu gefasst und wird entsprechend berücksichtigt. Neu hinzugekommen sind außerdem Hinweise zu den Betriebsvorschriften von Brandmeldeanlagen und vor allem zur Situation, dass der Meister einer Tourneeproduktion auch die Aufgabe des zweiten Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik übernehmen soll.

Weitere Themenbeispiele und Checklisten aus dem sehr umfangreichen Inhalt: Beschäftigte/Personal, Rigging/Lasten, Laser, Pyro, Lifte und Leitern, vorschriftsmäßige Errichtung und Betriebsbereitschaft, Arbeitsschutzgesetz, Baustellenverordnung, Betriebsvorschriften der Versammlungsstätten-Verordnung, TA Lärm, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Anforderungen für Sicherheitsdienstleister, Ablegereife, Windlasten usw. Die Checklisten zur Risikobeurteilung und Dokumentation von Schutzmaßnahmen stehen Käufern des Buches außerdem kostenlos in einer Mediathek zum Download bereit.