Bühnen&LichtGestalten: Erfolg für cast-Event

Detlef Hoepfner Gunnar Loose (l.) und Chris Böttger berichten über die Zusammenarbeit von Auftraggeber, Lichtdesign und Rigging-Praxis

Wow – die Veranstaltungstechniker reisen an: Schon kurz nach 9:00 Uhr füllte sich der Parkplatz der Spielbank Hohensyburg in Dortmund. Das Vertriebshaus cast hatte wieder zu einem groß angelegten Branchentreffen in die Nähe des Stammsitzes in Hagen eingeladen. Über 200 Gäste aus der Licht- und Bühnentechnik nutzten die Gelegenheit zum Networken und um sich frisch mit Inspirationen zu versorgen – sei es in kreativer oder technischer Hinsicht. Super gut besucht waren dann auch die Vorträge und Workshops: Zum Einstieg lieferte zum Beispiel Hubert Eckart motivierendes Zahlenmaterial zur wirtschaftlichen Bedeutung der Kulturszene in Deutschland, die gerne nur als „Förderung-Nehmer“ gesehen wird – tatsächlich gibt es erhebliche Returns of Investment. Und das bei Investitionssummen, die im Vergleich zu anderen Branchen wie der Landwirtschaft geradezu niedrig erscheinen. Coral Cooper von Philips Entertainment blickte noch einmal zurück auf die Historie von Varilite, und dann ging es schon aktuell weiter mit Arbeitsberichten von Chris Böttger und Gunnar Loose und der Zusammenarbeit von Auftraggeber, Design und Technik zum Beispiel bei Kraftklub, mit Fabian Iberl und seinen Sonderbauten für die Münchner Kammerspiele oder den Herausforderungen, die heute Business TV, IP TV, 4K undHDR stellen, so Gerald Heise von BB&S. Nach einem Mittagessen dann noch einmal ein prall gefülltes Programm mit Matthias Moeller, Eric Laanstra, Dennis Özkol, Stephan Aue, Marvin Säuberlich, Ingo Bracke und Ralf Stroetmann – mehr Input geht kaum!