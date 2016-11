Connect LIVE zu Besuch bei den Red Hot Chili Peppers

Beim Kick-off des neuen Eventkonzeptes Connect LIVE der führenden Fachmagazine PRODUCTION PARTNER & EVENT PARTNER trafen sich nun erstmals ca. 30 geladene Gäste zum Konzert der Red Hot Chili Peppers in der Kölner Lanxess Arena. Es wurde ein grandioser Abend, der allen unfraglich lange in Erinnerung bleiben wird.

Die lokal ansässigen Eventagenturen facts and fiction, insglück, Uniplan und PP Live kamen beim Auftakt von Connect LIVE mit den lokalen Technikpartnern Ambion, Contour, EMP ebi media produktion, Neumann&Müller und satis&fy zusammen – denn auch wenn man teilweise Bürotür an Bürotür wohnt, kannte man sich nicht allzu gut. Hier wollte das Networking-Event von EVENT PARTNER und PRODUCTION PARTNER Abhilfe schaffen: Die regionalen Branchen-Player sollen mithilfe von Connect LIVE besser vernetzt werden.

Als weiterer Zugewinn konnten hochkarätige Designer als Teilnehmer gewonnen werden – Christian Glatthor, JoJo Tillmann und Martin Kuhn. Selbstverständlich standen auch die Redaktionsteams von EVENT PARTNER und PRODUCTION PARTNER als Organisatoren des Events den Abend über für Gespräche bereit.

Sponsoren der Auftaktveranstaltung in Köln waren die beiden Hersteller EHRGEIZ und LEDium, die einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen auf dem LED-Markt gaben. Es entwickelte sich so eine hochinteressante Plattform für den Austausch von Entscheidern, die mit einem sowohl technisch als auch musikalisch besonders interessanten Konzert einen Höhepunkt fand.

Der Sponsor

EHRGEIZ wurde im Jahr 2008 von einem Team aus Fachleuten aus der Veranstaltungsbranche mit dem Ziel gegründet, hochwertige Beleuchtungstechnik der neuesten Generation für den professionellen Markt zu entwickeln. Zu den aktuellsten Geräten zählt das Washlight Supernova RGBW, das hohen Output mit einer homogenen Leuchtfläche kombiniert. LEDium ist eine Marke für hochwertige LED Panels. Die für den Indoor- wie Outdoor-Einsatz prädestinierten LED Panels haben ihre Zuverlässigkeit bereits bei einer Vielzahl von Events unter Beweis gestellt.

Was ist Connect LIVE?

Unter dem Label Connect haben PRODUCTION PARTNER & EVENT PARTNER ein Eventkonzept ins Leben gerufen, das Designer, Eventagenturen, Vertriebe, Rental Companies und Hersteller miteinander verbindet. Dabei soll Connect LIVE eine exklusive Veranstaltung für Entscheider und Influencer aus der Medien- und Eventwelt sein, deren Ziel der gegenseitige Austausch ist. Im Rahmen der lockeren Atmosphäre eines Konzertes soll das Networking fernab von stressigen Messen begünstigt werden.

Gästestimmen

„Wenn geballte Fachkompetenz auf Einladung von Event Partner zusammen kommt dann ist das Networking par excellence. In ungezwungener Atmosphäre konnten Freundschaften/Bekanntschaften gepflegt und neue Kontakte geknüpft werden. Ergo, ein Abend der neben den Red Hot Chilli Peppers und schmackhaftem Gänsebraten mehr zu bieten hatte – nämlich den persönlichen Austausch über geschäftliches und privates mit Gleichgesinnten – eine schöne Gelegenheit die heutzutage mitunter hier und da viel zu kurz kommt! Danke für die Einladung!“ Marcus Becker, Senior Project Manager – facts and fiction

„Neben der hervorragenden Show der Chili Peppers hat es mich sehr gefreut den Abend mit diversen alten (und neuen) Bekannten und Freunden aus der Branche zu verbringen. Dabei gab es vor und nach der Show interessante Gespräche (neudeutsch: „Networking“) beim einen oder anderen Kölsch. Alles in Allem ein sehr gelungener Abend, abgerundet durch eine gelungene Show auf der Bühne mit einer sehr innovativen 3D Licht/ Set Konstruktion.“ Martin Kuhn, Lichtdesigner

„In einem exklusiven Rahmen verschiedene Entscheider aus der Medien- und Eventbranche zusammenzubringen ist simple und intelligent zugleich. Der schnelle und direkte Kontakt zu den Gästen war inspirierend und informativ zugleich – und das bei einem Weltklasse-Konzert – Chapeau!“ Daniel Naegele, Chief Creative Officer Europe – Uniplan