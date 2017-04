Der VPLT im Interview: Was ändert sich durch die neue Ausbildungsverordnung?

Interviews, neue Produkte, die Bekanntgabe von Partnerschaften oder die Vorstellungen neuer Teams: Auf der Prolight + Sound sind wir von PRODUCTION PARTNER über Facebook live dabei, wenn Geschäftsführer, Techniker und Vertriebler die Trends der Veranstaltungstechnikbranche zelebrieren.

Sylvia Koch Fachmann Ebi Kothe (PRODUCTION PARTNER) und Ralf Stroetmann (VPLT) im Gespräch über die Ausbildungsverordnung in der Veranstaltungstechnik-Branche…

Der VPLT ist der Verband für Medien und Veranstaltungstechnik und ist als solcher selbstverständlich auch auf der weltgrößten Messe für Veranstaltungstechnik vertreten – der Prolight + Sound in Frankfurt! Im Interview mit PRODUCTION PARTNER-Redakteur und Fachmann Ebi Kothe spricht Ralf Stroetmann – Bereichsleiter National des VPLT über die neue Ausbildungsverordnung.

Besonders die Prüfungen wurden im Rahmen der neuen Ausbildungsverordnung stark angepasst – so gibt es in der Abschlussprüfung neue Fächer, beispielsweise das Fach Elektrotechnik, in dem man mind. 50% der Punkte zum Bestehen erreichen muss… Was sich sonst noch verändert hat und ab wann die neue Prüfungsverordnung der Veranstaltungstechnikbranche in Kraft tritt, erklärt Ralf Stroetmann (VPLT) hier im Video:

Seien Sie live bei Facebook dabei oder schauen Sie vorbei in Halle 4.B25!