Mit der Marke Infinity möchte Highlite aus den Niederlanden sich als Hersteller von professioneller Veranstaltungstechnik etablieren.

Highlite Infinity Chimp 300

In der Infinity-Serie sind bereits einige Scheinwerfer und Moving Lights erschienen, mit denen Highlite sich deutlich aus dem Disco- und Kleinverleihersegment abheben will. In dieser Serie wird jetzt ein Lichtstellpult mit aufgenommen, um das Portfolio von Infinity abzurunden. Auf der Prolight + Sound 2016 wurden die Modelle Chimp 100 & 300 erstmals als Beta-Version der Öffentlichkeit präsentiert. Mittlerweile haben sie die Auslieferungsreife erlangt; auf der Messe 2017 wird die Pultreihe dann bereits mit der aktuellen Softwareversion 1.01 zu sehen sein.

Die Chimp 300 hat einen fest verbauten 22″- Touchscreen und vier DMX-Universen für 300 Fixtures. Das Gehäuse der Chimp 300 macht einen soliden Eindruck. Die Materialien sind alle sehr wertig und vermitteln den Eindruck einer vermutlich langen Lebensdauer.

Fazit unseres Test-Autoren Martin Conradt: Unter dem Strich bekommt man mit den Chimps ein gutes, ausgereiftes Lichtpult an die Hand, mit dem man die meisten kleinen bis mittelgroßen Aufgabenstellungen umgesetzt bekommt.