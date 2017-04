Live von der Prolight + Sound: Die Vorzüge des Gantom iQx im Video

Interviews, neue Produkte, die Bekanntgabe von Partnerschaften oder die Vorstellungen neuer Teams: Auf der Prolight + Sound sind wir von PRODUCTION PARTNER über Facebook live dabei, wenn Geschäftsführer, Techniker und Vertriebler die Trends der Veranstaltungstechnikbranche zelebrieren.

Sylvia Koch Walter Wehrhan (PRODUCTION PARTNER, l.), Landin Fusman (Gantom Lighting & Controls, m.) und Gunther Matejka (Snapshot) beim Facebook Live Video auf der Prolight + Sound.

Im Interview sprechen PRODUCTION PARTNER Chefredakteur Walter Wehrhan und Snapshot-Geschäftsführer Gunther Matejka mit Marketing Director Landin Fusman über die “kleinen Kinder” von Gantom Lighting and Controls: Die Gantom iQx…

Klein ist in diesem Fall buchstäblich gemeint, denn das neue Produkt von Gantom Lighting & Controls ist eine winzige Beleuchtungsquelle, die sich leicht und unsichtbar in bestehende Konzepte integrieren lässt, nicht zu heiß wird und problemlos einen Sturz aus mittlerer Höhe übersteht – den Beweis dazu gibt es hier in unserem Live Video von der Prolight + Sound:

Seien Sie live bei Facebook dabei oder schauen Sie vorbei in Halle 4.B25!