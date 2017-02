Redundanz bei Veranstaltungen – PRODUCTION PARTNER 2|2017

Christian Gügel Auch ein professionelles Netzwerk-Monitoring gehört heute zur verantwortungsvollen Veranstaltungstechnik

Die Datenströme zwischen FOH und Bühne werden immer umfangreicher, die dazu gehörenden Komponenten immer zahlreicher. Das bedingt aber auch, dass die Menge der potenziellen Fehlerquellen steigt. Was passiert dann, wenn ein Gerät ausfällt oder ein Kabel beschädigt wird? Das hängt davon ab, ob und in welchem Maße man sein System redundant aufgebaut hat. Wie gravierend die Folgen im Fehlerfall sind, entscheidet sich daran, wie viel Zeit – und natürlich auch Budget – man in die Planung, Durchführung und das Testen der Redundanzen investiert. Im Folgenden wollen wir über Backupsysteme reden, prinzipielle Denkmodelle vorstellen und Anstöße liefern, welches Maß an Redundanz sinnvoll ist und wie weit man diese Sicherheitskozepte treiben kann. Einen besonderen Blick werfen wir dabei auch auf das Thema Unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie die Überwachung von Datennetzen.

Revolverheld unplugged

Revolverheld absolvierte im Frühjahr und Herbst 2016 eine umfangreiche unplugged Tournee, die unterbrochen wurde von den Auftritten in der Festivalsaison. Für das Licht-, Video- und Bühnendesign orientierten sich Bertil Mark und Dirk Rauscher (Visuals) an der Inszenierung des MTV unplugged Albums, das bereits im April 2015 in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle aufgezeichnet wurde. Zahlreiche namhafte Gäste gaben sich die Ehre bei diesem – wenn man so will – ersten Best of Album der Band. .

Test: L-Acoustics LA 12X

Vierkanalige Universal-Hochleistungsendstufe mit einem DSP-System, das für maximalen Output eng mit dem Netzteil und der Verstärkerelektronik zusammenarbeitet

SGM P-1 Wash

Die modernen LED-Architekturleuchten aus dem Hause SGM imponieren seit einigen Jahren mit einer deutlich wachsenden Präsenz am Markt. Das neue P-1 Washlight zeigt hier wieder einmal mehr, in welche Richtung das Ganze noch gehen kann bzw. wird

Neues Lichtstellpult von Sagitter: Quiver

Sagitter ist ein renommierter Name in der Veranstaltungstechnik. Seit 1993 spielen die Italiener in der Oberliga der Hersteller für Veranstaltungstechnik mit. Ganz im Zeichen der Zeit stellten sie ihr Portfolio fast ausschließlich auf LED-Scheinwerfer um. In diesem Zuge ging man auch den Schritt, ein eigenes Pult zur Steuerung zu entwickeln

