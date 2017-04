Schnell, leise und sicher: Das neue Verriegelungssystem Resbig Two im Live Video

Ein neues System macht Eindruck auf der Prolight + Sound 2017: Das Resbig Two ist ein Verriegelungssystem, das sich extrem schnell in der Anwendung zeigt und zudem nahezu geräuschlos funktioniert. Bernd Stock (Resbig Technology) und Björn Heinzmann (HOF Alutec) präsentieren im Gespräch mit Walter Wehrhan und Marcel Courth von PRODUCTION PARTNER die Vorteile des neuen Verriegelungssystems.

Sylvia Koch V.l.n.r.: Walter Wehrhan (PRODUCITON PARTNER), Björn Heinzmann (HOF Alutec), Bernd Stock (Resbig Technology) und Marcel Courth (PRODUCTION PARTNER) im Interview auf der Prolight + Sound 2017.

Auf der Prolight + Sound 2017 warten Resbig Technology und HOF Alutec mit einem neuen Produkt auf: Dem Resbig Two. Mit dem neuen Verriegelungssystem können Traversen schnell und geräuscharm miteinander verbunden werden, was die Arbeit der Rigger erleichtert und zudem die Zeit beim Auf- und Abbau verkürzt. Ein zusätzlicher Ring, der sich durch eine kurze Drehbewegeung festziehen lässt, sorgt zudem für noch mehr Sicherheit. Den Beweis dafür liefern Bernd Stock, Geschäftsführer von Resbig Technology, und Björn Heinzmann, Geschäftsführer von HOF Alutec, in unserem Live Video von der Prolight + Sound 2017.

Im Gespräch mit PRODUCTION PARTNER-Redakteur Marcel Courth und Chefredakteur Walter Wehrhan zeigen die beiden Geschäftsführer wie genau das System angewendet wird. Wer noch weitere Fragen an die Teams von Resbig Technology und HOF Alutec hat, findet die beiden Unternehmen noch bis zum 7.4.2017 auf der internationalen Messe für Veranstaltungstechnik in Halle 3!

Seien Sie live bei Facebook dabei oder schauen Sie vorbei in Halle 4.B25!