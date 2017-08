600 SGM-Leuchten bei Robbie Williams´ Tour

Robbie Williams ist nicht nur ein begnadeter Musiker sondern auch einer der besten Entertainer unserer Zeit. Aktuell ist er mit seiner „The Heavy Entertainment Show“ auf der ganzen Welt unterwegs. Für das richtige Licht sorgen dabei 600 Leuchten von SGM.

SGM A/S Robbie Williams in Kopenhagen

Auch wenn sich die einzelnen Locations bei der Tour immer unterscheiden, bleibt die Show doch weitestgehend gleich. Neben dem Set kann erneut das Lichtdesign überzeugen, das aus der Feder von Mark Cunniffe stammt. Wie schon bei früheren Lichtdesigns vertraute er auch dieses Mal auf verschiedene Produkte von SGM. Um genau zu sein: Er plante sein Lichtdesign mit 600 Scheinwerfern des Herstellers.

Im Detail wird die umfangreiche Show von Robbie Williams durch 250 SixPacks, 229 Q-7, 119 G-4 WashBeam und zwei G-Profile beleuchtet.

Die Mitarbeiter von SGM hatten alle Hände voll zu tun, um die gewünschte Stückzahl an G-4 Scheinwerfern zu produzieren. Der Scheinwerfer wurde erst auf der diesjährigen prolight+sound vorgestellt, aber für Cunniffe gab es keine Alternative, wie auch sein Lighting-Director Jonathan Rouse bestätigt. „Wir wollten unbedingt ein sehr leistungsstarkes und kompaktes Beamlight haben, das wir aber auch mit breiter Abstrahlung nutzen können. Darüber hinaus sollte es wasserdicht sein, da wir eine reine Open-Air-Produktion sind. Mit dem G-4 WashBeam haben wir den perfekten Scheinwerfer gefunden, der auch noch eine fantastische Lichtleistung hat“, berichtet Rouse. Die SixPacks sind bei dieser Show in erster Linie im Set verbaut und beleuchten dort unter anderem die Showtreppe. Die Q-7 dienen hauptsächlich als lichttechnische Umrandung der beiden seitlichen LED-Wände, die in Form von boxenden Robbie-Williams-Silhouetten aufgebaut sind.

Vielseitigkeit war gefragt

„Alle Scheinwerfer übernehmen bei der Show mehrere Rollen“, erzählt Rouse und ergänzt: „Der Q-7 dient zum Beispiel nicht nur als Stroboskope sondern auch als Flächenleuchte, wird aber genauso auch als Effekt-Scheinwerfer verwendet. So etwas kann man nur mit sehr guten und hochwertigen Scheinwerfern machen. Aber alle SGM-Produkte konnten uns dahingehend vollkommen überzeugen“, resümiert Rouse.