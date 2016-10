Absen Europe startet Website mit anwenderorientierten Funktionen

Absen Europe gab heute die Einführung seiner neuen europäischen Website bekannt, die besonders durch ihre Benutzerfreundlichkeit, wie z.B. den Product Finder und den Screen Calculator, überzeugen soll.

Die neue Plattform wurde Anfang Oktober entwickelt und eingeführt, um Bühnenvermieter, Integratoren und Endkunden anzusprechen. Die erweiterten Funktionen sollen Benutzern helfen, innerhalb von Sekunden die gesuchten Informationen zu finden.

Benutzer, die auf der Suche nach bestimmten Produkten sind, können diese nach Art der Produkte (Innenbereich/Außenbereich) oder dem Markt (Unternehmen, Einzelhandel, Werbung, Vermietung und Sport) selektieren. Ein intuitives Echtzeit-Filterwerkzeug ermöglicht die Auswahl der Produkte, die am besten für ein Projekt geeignet sind: Je nach Bedarf können Profis die Ergebnisse nach Größe, Bildwiederholungsraten, Helligkeit, Gewicht sowie Blickwinkel filtern und so die benötigten Produkte auswählen und kombinieren.

Der Reiter Showcases präsentiert die neuesten Projekte und Installationen aus Europa und der ganzen Welt. Der Support-Reiter bietet einen Screen Calculator, der ein Rendering der realen Bildschirmgröße bietet, basierend auf empfohlenen Produkten sowie nützlichen technischen Spezifikationen, lediglich durch die Eingabe der benötigten Display-Anzahl.

Die nächstgelegenen Absen-Vertreter in Europa sind unter dem Reiter Partner zu finden, darunter „Partnerunternehmen“ und „VAP-Partnerunternehmen“. Die Absen Value Added Partner (VAP) sind höchst vertrauenswürdige und erfahrene Händler, Großhändler oder Integratoren, die offiziell Absen LED-Produkte und die Absen-Marke bewerben, indem Sie Ausstellungsräume bauen, auf wichtigen Messen ausstellen, Roadshows organisieren etc. Der Begriff Partnerunternehmen bezieht sich auf alle anderen Unternehmen, wie etwa Systemanbieter, die eng mit Absen Europe zusammenarbeiten, um Kunden Lösungen anzubieten, welche die mehrfach ausgezeichneten LED-Produkte von Absen beinhalten.

Der letzte Abschnitt der Website, About Absen, enthält praktische Informationen zur Geschichte des Unternehmens, das europäische Team, sowie Neuigkeiten, Branchenauszeichnungen und kommende Veranstaltungen, wie Messen und ACE-Schulungsprogramme.

Absen Europe hat es sich zum Ziel gemacht, den Markt mit neuster LED-Technik zu versorgen. Dies wird durch die ACE (Absen Certified Engineer)-Schulungssprogramme des Unternehmens, die aus Vorträgen sowie praktischen Übungen im Zusammenhang mit der Kontrolle von Softwarebedienung, Helligkeit und Farbkalibrierung, Löten, Fehlerbehebung etc. bestehen, perfekt umgesetzt. Die Absen ACE-Schulungen finden regelmäßig am europäischen Hauptsitz des Unternehmens in Rüsselsheim, in der Nähe von Frankfurt am Main, statt und sind kostenlos.

In einem Kommentar über die neue Website schwärmt Ruben Rengel, der Managing Director von Absen Europe: „Diese neue europäische Website spiegelt perfekt unsere Investitionen und unser Engagement auf dem europäischen Markt wieder. Als einziger chinesischer LED-Hersteller mit europäischem Hauptsitz wollten wir eine Website bereitstellen, die den Erwartungen unserer Kunden entspricht.“

„Die Seite ist ein großartiges Werkzeug, um unsere Marketing- und Social Media-Strategie weiter auszubauen, sowie unser fantastisches Team und großartigen Partner in ganz Europa vorzustellen.“