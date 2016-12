Absperrgitter: Milos-Wellenbrecher im Video

Milos hat gerade ein zweites Video als Teil der dreimonatigen Aktion für Milos-Absperrgitter veröffentlicht. In diesem Video stellt Marc Hendriks, R&D -Director bei Area Four Industries, wertvolle Informationen zur technischen Konzeption und der Konstruktion von Milos-Barrieren, sowie zu deren optimalem Einsatz in realen Situationen, vor.

Area Four Industries

Dieses Video ist Teil der laufenden dreimonatigen Aktion von Milos, welche sich jeweils auf einen ausgewählten Bereich von Produkten konzentriert. Während diesen Aktion bietet Milos seinen Kunden mit jedem Kauf des Aktions-Produktes wertvolle Informationen und Mehrwert.