Adam Hall Group erweitert Vertriebsnetz in Afrika mit Mitech Distribution

Die Adam Hall Group setzt den schnellen Ausbau ihres internationalen Vertriebsnetzes fort und geht mit Mitech Distribution eine exklusive Partnerschaft für Südafrika, Namibia und Botswana ein. Diese umfasst das gesamte Portfolio der Marken Cameo, Palmer, Gravity, LD Systems und Defender des deutschen Herstellers.

Adam Hall Joppie Maritz, Stage Audio Works Namibia, Will Deysel, CEO Mitech Distribution, Markus Jahnel, COO Adam Hall Group (v.l.n.r.)

Die Stage Audio Works Group ist ein führender internationaler Vertrieb und Hersteller von technischen Komplettlösungen für den Live-Veranstaltungs-, Gotteshaus-, Gewerbe-, Industrie- und Bildungsbereich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sie mehr als sechs Unternehmen übernommen, die auf den Vertriebs- und Einzelhandelsmarkt ausgerichtet sind.

Ihre Präsenz erstreckt sich über Südafrika bis in das übrige Afrika südlich der Sahara. Neben ihrem umfassenden Portfolio aus namhaftem Audio-, Video-, Bühnen- und Beleuchtungsequipment kann die Stage Audio Works Group ein gut etabliertes Netzwerk aus Partnern im Einzelhandels-, Gotteshaus- und Live-Veranstaltungsmarkt vorweisen. Hier hat sie sich zu einem der größten „Player“ entwickelt. Mitech Distribution ist eine Tochtergesellschaft der Stage Audio Works Group und legt den Schwerpunkt auf den Vertrieb im Musikinstrumenten-Markt in den Teilen Afrikas, die südlich der Sahara liegen.

Markus Jahnel, COO der Adam Hall Group, ist mit dem neuen Vertriebspartner sehr zufrieden: „Die Stage Audio Works Group ist bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich in den B2B-Märkten des südlichen Afrikas und den benachbarten Regionen tätig und erzielt auch mit Entertainment- und Installationsprojekten beeindruckende Erfolge. Die Gruppe verfolgt eine Unternehmensstrategie, die die Erwartungen der Adam Hall Group perfekt erfüllt. Ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Festinstallationen und Live-Sound fügt sich nahtlos in unser breites, innovatives Sortiment aus professionellen Audio- und Beleuchtungsprodukten und Zubehör ein, wodurch unser Sortiment die Dienstleistungen von Stage Audio Works perfekt ergänzt. Neben den Produkten war uns außerdem wichtig, dass unser zukünftiger Partner den entsprechenden technischen Service sowie Schulungen für sowohl Mitarbeiter als auch Kunden anbieten kann. Stage Audio Works konzentriert sich auf all diese Bereiche und das hat uns für die Zusammenarbeit überzeugt.“

Will Deysel, Gründer und CEO der Stage Audio Works Group, ist ebenfalls überzeugt von dem Erfolg der neuen Partnerschaft: „Wir sind mittlerweile mit der Adam Hall Group und ihrer umfangreichen Produktpalette sehr vertraut. Da wir eine lange und erfolgreiche Präsenz in Südafrika und den Nachbarstaaten erwarten, war uns sofort klar, dass eine Partnerschaft die besten Möglichkeiten bieten würde.

Unsere fundierten Kenntnisse über die Region in Verbindung mit einem modernen, innovativen Hersteller, der ein breites Spektrum der Unterhaltungsindustrie abdeckt, werden beiden Partnern, und natürlich auch unseren Kunden, Vorteile bringen. Besonders beeindruckend fanden wir, wie sich die Adam Hall Group logistisch in einem internationalen Markt aufgestellt hat, sowie ihre zukunftsorientierten Einrichtungen für Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus hat die Qualität sämtlicher Produkte der jeweiligen Marken einen sehr starken Eindruck auf uns gemacht. Solch eine Produktpalette erlaubt es uns, die Lücken in unserem Portfolio zu schließen, unseren Kunden ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, und wird uns beide wettbewerbsfähiger machen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft.“