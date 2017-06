Adam Hall Group mit Neupositionierung auf Wachstumskurs

Mit besonderem Fokus auf Geschäftskunden kündigt die Adam Hall Group eine Neupositionierung an. Die bereits eingeführte neue Corporate Identity und Imagekampagne sowie eine Reihe von Expansionsmaßnahmen machen dies deutlich. Das Unternehmen will so die Transparenz des Lösungsangebotes und das Service-Engagement für Kunden, Partner und Eventtechnik-Profis weltweit erhöhen. Mit einer Investition von über 20 Millionen Euro in zwei Gebäudekomplexe setzt es sichtbare Zeichen für die Zukunft.

Adam Hall Group Model des Experience Centers

Die Adam Hall Group als ein führender deutscher Hersteller und zudem Vertriebsunternehmen steht für Qualität, Zuverlässigkeit, kundenorientierte Lösungen und Innovationen. Mit diesem Anspruch macht das Unternehmen deutlich klar, dass es auf die vier professionellen Kundensegmente Verleih, Installation, Musikfachhandel und Industrie mit Eventtechnik-Lösungen fokussiert ist. Und weil „Designed and Engineered in Germany“ weltweit als Qualitätsversprechen gilt, wächst die eigene Entwicklungsabteilung mit hochqualifizierten Ingenieuren und Industrie-Designern in den Laborräumen des Headquarters immer weiter.

Auf die Zukunft gebaut – digital und persönlich

Mit der stetig wachsenden Vielfalt von Produkten für Sound, Licht, Bühne und Hardware sowie einem neugestalteten Webauftritt inklusive neuer Corporate Website, zeigt sich das Unternehmen modern und leistungsstark. Das neue digitale Angebot hat Persönlichkeit und ein klares Gesicht: Menschen stehen hier im Mittelpunkt. Ebenfalls neu entwickelt wurde der B2B-Webshop, mit vielen nützlichen Features wie Lagerbestandsanzeige in Echtzeit, persönlichen Preisen sowie ausführlichen Artikelinformationen, Bestell- und Rechnungshistorien. Das schafft den Kunden ein Höchstmaß an Transparenz.

Adam Hall Group Das Logistik Zentrum von Innen

Mit weiteren internationalen Partnerschaften, wie z.B. die mit der Musical Distributors Group in den USA, der Siam Music Yamaha Ltd in Thailand, Great Wall Musical Instrument Co Ltd in China und vielen anderen in Asia-Pacific, im Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika, stehen die Zeichen der Adam Hall Group auch außerhalb Europas auf Wachstum. Das Wachstum ist am Standort des Headquarters in Neu-Anspach ebenfalls spürbar. Mit einer Investition von über 20 Millionen Euro entsteht zurzeit als Erweiterung der Lagerkapazitäten der neue Logistics Park mit einer Größe von 14.000 Quadratmetern. Fast 10.000 Palettenplätze und 17.000 Behälterstellplätze werden nach Fertigstellung verfügbar sein. Im Frühling 2018 öffnet die Adam Hall Group dann die Türen des neuen Experience Centers in der Adam Hall Straße 1. Als architektonische Visitenkarte bietet es Mitarbeitern, Geschäftskunden, Partnern und Verbänden u.a. einen voll ausgestatteten Produkt-Showroom, ein großes Auditorium für Live-Vorführungen, Räumlichkeiten für die Adam Hall Academy und das Betriebsrestaurant „Come Together“. Der integrierte Entwicklungsbereich in der anderen Hälfte des Experience Centers beherbergt einen reflexionsarmen Akustik-Messraum, diverse Dauer- und Klima-Prüfstände, das Lichtmesslabor sowie ausreichend Platz für Modellbau und 3D-Prototyping.

Events – the Original Social Network

„Die dynamischen Märkte unserer Zeit erfordern Mut, Beweglichkeit, Innovationen und Kundenorientierung“, formuliert CEO Alexander Pietschmann, der davon begeistert ist, dass das Experience Center als ein „offener Raum für Inspiration und Kreativität für Mitarbeiter, aber auch externe Partner“ konzipiert ist. „Unsere neue Positionierung unterstreicht die Identität der Adam Hall Group und bringt klar zum Ausdruck, was uns antreibt. Die Bedürfnisse unser Kunden stehen im Mittelpunkt und wir möchten professionellen Anwendern innovative, benutzerfreundliche, aber auch erschwingliche Lösungen für Eventtechnik liefern, die es immer mehr Menschen ermöglichen, ihre kreativen Ideen umzusetzen“, so Pietschmann weiter.

Adam Hall Group Das Restaurant, das gleichzeitig als sozialer Treffpunkt genutzt wird

„Nach mehr als 40-jähriger Präsenz in der Industrie sind wir stolz, dass der Name Adam Hall ein Begriff ist“, sagt COO, Markus Jahnel. „Bei so viel Wachstum und Expansion, vor allem in den vergangenen zehn Jahren, hat sich das Unternehmen deutlich zu einem Hersteller und Anbieter von umfassenden Eventtechnik-Lösungen entwickelt. Das enorme Portfolio an Pro Audio- und LED-Produkten, Bühnenequipment und Hardware unterstreicht das.“

Nikke Blout, Global Marketing Director, ergänzt: „Zukunftsorientierte Innovationen – mit Leidenschaft von Menschen für Menschen geschaffen – und die Entwicklung kundenorientierter Lösungen sind nur einige der Kernbotschaften, die die neue Positionierung und das neue Corporate Design in der Kommunikation stärker vorantreiben. All das zusammen vermittelt Kunden, Partnern und der Industrie ein klareres Bild und vor allem das Werteverständnis der Adam Hall Group.“

Adam Hall Group Nikke Blout, Global Marketing Director der Adam Hall Group

Innovationen in jedem Segment

Zum Portfolio der eigenen Marken gehören die bekannten Brands LD Systems, Cameo, Gravity, Palmer, Defender, Adam Hall Hardware und Adam Hall Stage Equipment. Im Segment Verleih sind als jüngste Innovationen Lichtprodukte von Cameo wie der akkubetriebene W-DMX IP65 PAR-Scheinwerfer Zenit B60 zu nennen oder der High-Power Outdoor Washer ZENIT® W600. Bei den Audio-Produkten ist es die Marke LD Systems mit der 4-Kanal Dante Endstufe DSP 44 K, oder die in Zusammenarbeit mit dem Porsche Design Studio entwickelte MAUI P900, die bei der Konzeptpräsentation auf der Prolight + Sound 2017 für Aufsehen sorgte. Für Installationsfirmen und System-Integratoren bieten die skalierbaren LD Systems Curv 500 „Install Solutions“ zu denen auch der auf der „Integrated Systems Europe 2017“ prämierte Curv 500 iAMP zählt, wesentliche Vorteile. Der Musikfachhandel kommt ebenfalls nicht zu kurz. Hier hat die neue Premium-Stative-Marke Gravity in kürzester Zeit weltweit eine hohe Akzeptanz erreicht. Mit der LD Systems MAUI 5 GO kommt als erste mobile, batteriebetriebene Säulen-PA der Welt, frischer Wind in den Markt. Für industrielle Flightcase-Hersteller bietet die Konstruktions- und Softwareplattform FliteCAD als „Best Case Scenario“ eine clevere Lösung zum Planen und Konstruieren von professionellen Flightcases, die auch ein Web-Interface beinhaltet.

Kundenservice groß geschrieben

Neben dem entstehenden Experience Center am Standort des Headquarters in Neu-Anspach unterhält die Adam Hall Group moderne Showrooms in Singapur, Barcelona, Polen und den USA. Als direkte Unterstützung der Partner können auch diese die Einrichtungen für Produktdemos und Trainings für ihre Kunden nutzen.

Adam Hall Group Maui P900 in drei Farben

Technische Planungsunterstützung oder OEM/ODM-Service für maßgeschneiderte Produktlösungen sowie persönliche Betreuung per Telefon oder vor Ort sind nur eine kleine Auswahl von Leistungen, auf die Kunden bei der Adam Hall Group zählen können. Und wenn es um das Thema Finanzierung geht, werden Kunden ebenfalls nicht allein gelassen. Zusammen mit einem Finanzdienstleister hat die Adam Hall Group europaweit ein attraktives Mietkauf- beziehungsweise Leasingmodell für Verleih- und Installationsfirmen mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten aufgelegt.

Wegweisendes Produktdesign

Neben innovativer und verlässlicher Technik spielt zeitgemäßes Produktdesign eine erhebliche Rolle. So wurde die Adam Hall Group für innovative Produktentwicklungen und wegweisendes Produktdesign bereits von angesehenen Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ und „iF Industrie Forum Design“ mit einer Reihe von internationalen Auszeichnungen bedacht. Hier vor allem für das patentierte, erste portable Array-System mit High-Definition-Sound, LD Systems Curv 500, die Funkmikrofon-Serie LD Systems U500, den LD Systems Curv 500 iAMP oder die VIBZ Mixer-Serie und die Premium Mikrofonstative der Marke Gravity.