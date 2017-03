Adam Hall Group mit Weltpremieren auf der Prolight + Sound

Auf der diesjährigen Prolight + Sound (4. bis 7. April) in Frankfurt am Main stellt die Adam Hall Group als Hersteller und Vertrieb von Event Technologie-Lösungen mehrere Weltpremieren in Halle 3.1, Stand E60-F70, vor. Gleichzeitig gibt das deutsche Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem renommierten Porsche Design Studio bekannt.

Adam Hall Group Von der Marke Cameo wird auf der Prolight + Sound erstmals die Zenit-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zum Messestart enthüllt die Pro Audio Marke LD Systems das Design-Konzept eines Sound Produktes, das in Zusammenarbeit mit dem Porsche Design Studio entstanden ist. „Unser Entwicklungsteam hat zusammen mit den Designer des Porsche Design Studios erstklassige Arbeit geleistet. Wir bringen eine Formsprache in die Branche die es so noch nicht gegeben hat. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen im Markt“, sagt Alexander Pietschmann, CEO der Adam Hall Group.

„Die integrative Formgestaltung ist am Markt eher ungesehen und stellt keinen klanglichen Kompromiss dar, sondern trägt zu einer formalen Unverwechselbarkeit bei“, sagt der Porsche Design Studio Designer Jörg Tragatschnig, der mit seinem Team an der Formgebung gearbeitet hat.

Adam Hall Group Mobile und batteriebetriebene Säulen-PA: Maui 5 GO von LD Systems

Das nächste Highlight von Adam Hall auf der PL+S ist die Maui 5 GO der Marke LD Systems – eine mobile, batteriebetriebene Säulen-PA. Mit sechs Stunden Batterie-Laufzeit pro Ladung und langfristig hoher Leistung durch Li-Ion Wechsel-Akkus soll mit der Maui 5 GO völlige Unabhängigkeit ohne Kompromisse und hervorragende Soundqualität garantiert werden. Die Maui 5 GO bietet alle Vorteile, die schon die Maui 5 zu einem Bestseller gemacht haben: ultraportable Bauweise, PA- und Monitorsystem in einem, integriertes Mischpult mit Bluetooth, 800 Watt Spitzenleistung, hoher Schalldruck mit 120 dB (Peak) und prämiertes Design. Der langlebige Li-Ion Akku soll die Maui 5 GO aber noch mobiler machen und den Anwendungsbereich erweitern.

Von Cameo, der Marke für professionelles Lichtequipment, wird die Zenit-Serie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie besteht aus mehreren Produkten mit Zubehör und richtet sich an den professionellen Install- und Rental-Markt. Als perfekte Allround-Scheinwerfer für zahlreiche Anwendungen konzipiert, umfasst die Zenit-Serie Beleuchtungsprodukte mit und ohne Batteriebetrieb für Indoor und Outdoor Anwendungen, sowie Zoom Scheinwerfer und hochwertige Diffusoren. Verbaut sind hochwertige Komponenten von Markenherstellern in kompakten Gehäusen. Die Serie besteht aus den bereits bekannten PAR-Scheinwerfern Zenit Z 120 (mit Zoom und IP65) sowie Zenit P 130 und Zenit P 40 (jeweils mit Light Shaping Diffusor und IP65).

Neu eingeführt in der Zenit-Serie werden die akkubetriebenen PAR-Scheinwerfer Zenit B 60 (Gehäuse schwarz oder chrom) mit IP 65 Klassifizierungen. Sie sollen nicht zuletzt wegen der eigens hierfür entwickelten Hochleistungsbatterien enorme Freiheit bei der Lichtgestaltung bieten. Dank iDMX-APP Controller und der iDMX-Core Wi-Fi to W-DMX Connector Box ist uneingeschränkte Mobilität möglich. Für sicheren Transport hat Cameo ein Touring-Case für sechs Zenit B 60 im Programm. Die Scheinwerfer lassen sich darin nicht nur bequem aufbewahren, das in Deutschland hergestellte Case ist auch mit einer Ladetechnologie versehen.

Komplettiert wird die Zenit-Serie durch den LED Washer Zenit W 600, eine komplette Cameo Neuentwicklung mit IP65 Klassifizierung und neuem Design, das wegweisend für die zukünftige Formensprache von Cameo sein wird. Auch der Washer Zenit W 600 bietet Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in der Anwendung mit flexiblen Steuerungsmöglichkeiten via iDMX-Core und W-DMX- Technology.

Adam Hall Group Die Marke Gravity von Adam Hall baut ihr Sortiment weiter aus.

Nachdem die kürzlich zum German Brand Award nominierte Marke Gravity für Stative und Zubehör mit ihrem umfangreichen Portfolio fast sämtliche klassischen Anwendungsbereiche abdeckt, baut die vielfach ausgezeichnete Premiummarke das Sortiment aus. Weitere Neuheiten wie beispielsweise ein Laptopständer oder ein flexibler Keyboardtisch sind hier ebenso zu nennen wie Produkte aus dem Bereich Lifestyle, die bereits andeuten, in welche Richtung sich die Marke Gravity zukünftig entwickeln wird.