Alcons Audio ernennt Aplauz zum polnischen Vertrieb

In Łomianki, in der Nähe von Warschau gelegen, wurde Aplauz 2003 gegründet und hat sich seitdem zu einem von Polens bekanntesten Zulieferern professioneller Audio-Lösungen entwickelt. In seinem Portfolio bietet das Unternehmen nun auch Produkte von Alcons Audio an.

Alcons Audio Alcons Mitgründer Tom Back (l.) und Aplauz Präsident und Managing Director Grzegorz Fotek.

Bereits in der Vergangenheit haben Alcons und Aplauz für einige Projekte zusammengearbeitet, darunter eine Veranstaltung in Łódź, bei der Alcons Audio Produkte zum ersten Mal offiziell in Polen vorgestellt wurden und beinhaltete eine Präsentation von Alcons Mitgründer Tom Back, der über die Hintergründe der Alcons Pro-Ribbon Technologie sprach. Aufgrund der positiven Aufnahme der Alcons Produkte in Polen, freuen sich beide Unternehmen nun darauf, auch in Zukunft gemeinsame Projekte erfolgreich zu konzipieren und durchzuführen.