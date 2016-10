Alle Fakten zur Tonmeistertagung 2016 im Überblick

Der Verband Deutscher Tonmeister VDT lädt vom 17. bis 20. November 2016 wieder zur Tonmeistertagung in die Medienmetropole Köln ein. Wie schon beim letzten Mal wartet eine vergrößerte Ausstellung als Publikumsmagnet auf die Besucher.

VDT Vom 17. bis 20. November 2016 lädt der VDT wieder zur Tonmeistertagung nach Köln ein.

Die Fakten zur 29. Tonmeistertagung im Überblick:

17. bis 20. November 2016, Congress-Centrum Nord, Köln

Öffnungszeiten der Registratur:

Mittwoch: 15:00 – 20:00 Uhr

Donnerstag: 08:00 – 19:00 Uhr

Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 08:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 08:00 -16:00 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Donnerstag – Samstag: 10:00 -19:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Kongressprogramm:

Allgemeines Kongressprogramm (Vorträge, Workshops, Tutorials, Talk Back, TMT Academy etc.): Donnerstag: 12:30 – 19:00 Uhr,

Freitag, Samstag: 09:00 – 19:00 Uhr

Sonntag: 09:00 – 16:00 Uhr

IRT-Thementag: Donnerstag, 10:00 – 19:00 Uhr

Azubi-Forum: Donnerstag, 11:00 – 12:30 Uhr

Live-Mixing-Event: Donnerstag, 14:00 – 19:00 Uhr

Alle Details und Preisinformationen zur 29. Tonmeistertagung sowie nähere Informationen zum VDT finden Sie hier: www.tonmeister.de.

Gisela Jungen, beim VDT unter anderem für die Ausstellungsplanung und Organisation rund um die Tonmeistertagung zuständig, freut sich vor allem über den weiteren Zuwachs an Ausstellerfirmen: „Wir präsentieren auf einer Fläche von rund 2 400 qm mehr als 130 Aussteller mit gut 200 Marken – erneut mehr als bei der vorangegangenen Tonmeistertagung. Zudem haben wir einen regelrechten Run auf unsere Demoräume festgestellt, so dass Sie als Besucher viele praktische Vorführungen erwarten können.“ Die Aufteilung der Messestände erfolgt nach dem bewährten Konzept, bei dem die Ausstellung auf den offenen Flächen rund um das Kongressprogramm gruppiert wird. So bleiben die Wege zwischen den Vorträgen und den Ausstellern kurz und Messe und Tagungsprogramm verzahnen sich optimal.

Von technischen Themen bis zu künstlerischen Aspekten

Vor kurzem hat das Programmteam des VDT aus den vielen eingereichten Beiträgen das umfangreiche Tagungsprogramm der 29. Tonmeistertagung zusammengestellt und dabei aktuelle Themenschwerpunkte gesetzt. Der große Adenauersaal im Erdgeschoss beherbergt diesmal den Themenschwerpunkt Musical / Bühne, der sich zum Beispiel mit Fragestellungen wie Szenenautomation und dem Management großer Funkanlagen einschließlich Intercom beschäftigt. Ein weiteres, dazu passendes Feld werden aktuelle Trends in der Beschallungstechnik sein, bei denen zum Beispiel Technologien wie Beam-Steering oder Subwoofer-Array-Technologien besprochen werden. Wie in jedem Jahr werden wieder drei akustisch optimierte Vortragssäle mit Surround-Systemen zur Verfügung stehen sowie ein kleiner Vortragssaal und ein großer Saal mit der Möglichkeit, große Beschallungssysteme zu hängen.

Gleich mehrere Sessions widmen sich der künstlerischen Gestaltung von Aufnahmen und Produktionen. Der VDT konnte dafür namhafte Größen aus der internationalen Szene gewinnen, und zwar sowohl aus der klassischen Musik, als auch aus den Genres Pop, Rock und Jazz. Es lohnt sich ein Blick ins Tagungsprogramm!

Virtual Reality und 3D-Audio

Aufnahme- und Wiedergabetechnologien sowie ihre künstlerische Umsetzung für 3D-Audio und Virtual Reality bzw. 360°-Video werden ebenfalls einen großen Raum einnehmen. Verschiedene Sessions beleuchten neue Trends in der Entwicklung, Aufnahme und Produktion von 3D-Audio und Virtual Reality. Einer der Vortragssäle wird eigens mit einer flexibel nutzbaren, dreidimensionalen Beschallungsanlage versehen, die alle wichtigen Wiedergabestandards von Ambisonics, Auro 3D, Dolby Atmos und einiger Spezialformate ermöglicht. Auch die binaurale Wiedergabe über Kopfhörer ist Thema einer Session und wird in dem Raum demonstriert. Über 30 Stunden des VDT-Programms decken VR- und 3D-Audio-Themen ab. Der IRT-Thementag, der besonders bei den Kollegen aus dem Broadcast-Umfeld auf großes Interesse stößt, unterstreicht die Bedeutung dieses Themenstrangs zusätzlich: Er widmet sich ausschließlich der Virtual Reality.