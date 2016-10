Allen & Heath bietet weitere Presets für führende Mikrofone

Allen & Heath freut sich die Verfügbarkeit weiterer Pro Factory Mic Presets für Audio-Technica Mikrofone bekannt geben zu können und folgt damit der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Mikrofonherstellern Shure und Sennheiser.

Allen & Heath AT Pro25 Kick PEQ Preset

Die ProFactory Mic Presets sollen Ingenieuren einen idealen Startpunkt bieten, um in kurzer Zeit den besten Sound aus ihrem Instrument, Mikrofon oder ihrer Mixer Kombination zu holen. Die ProFactory Mic Presets sollen sich dabei für eine große Anzahl an populären und industriellen Standard-Mikrofonen. Die neuen Presets für Audio-Technica beinhalten MB, ATM und Pro Series Mikrofone, die zur evolution e600, e800 und e900 Serie von Sennheiser sowie zur Beta Serie von Shure hinzugefügt werden.

Das Team von Allen & Heath arbeitete eng mit angesehenen Ingenieuren bei jedem Hersteller zusammen, um sicher zu gehen, dass sich die optimalen Einstellungen für jedes Mikrofon eignen, das mit den Qu´s bzw. den AnalogiQ Preamps verbunden ist.

Die Presets sind ab sofort verfügbar und können auf den Produktseiten der Qu Series auf der A&H Website runtergeladen werden!

Keisuke Kobayashi, CMO/CTO Audio-Technika und Matt Engstrom, Abteilungsleiter bei Shure, kommentieren:

„Building a specific library of equalisation presets for Audio-Technica microphones on the Qu series has not only enabled us to ensure that the user can begin their work with a confident and solid foundation, but also has provided the opportunity to bring to the forefront the nuance and subtleties that make this selection of Audio-Technica microphones so rewarding to use in the creative process“, says Keisuke Kobayashi, CMO/CTO at Audio-Technica Corporation.

„We appreciate the opportunity to implement presets for Shure microphones directly into the Qu consoles“, says Matt Engstrom, category director for Wired Products at Shure. „The combination of the powerful Qu mixers and Shure mic presets gives users an easy way to get their setup dialled in and quickly sounding great.“