Apart Audio präsentiert REVAMP8250 Leistungsverstärker

Mit dem REVAMP8250 präsentiert Apart Audio den vielseitigsten Class-D-Verstärker der REVAMP-Serie. In Kombination mit einem Vorverstärker oder einer Audio-Matrix soll der 8-kanalige, brückbare Leistungsverstärker zur Erstellung von 8 Mono-Zonen, 4 Stereo-Zonen oder für 4 Mono- bzw. 2 Stereo-Zonen im Brückenbetrieb genutzt werden können. Zudem soll er über einen intelligent gesteuerten Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für eine optimale Temperaturregelung verfügen.

Apart Audio präsentiert REVAMP8250

Auf der Frontseite sorgen LED-Übersteuerungsanzeigen für eine schnelle und komfortable Einrichtung. Durch die hohe Anzahl an Kanälen verringert der REVAMP8250 zudem die Anzahl an benötigten Verstärkern für das jeweilige Installationsprojekt und führt zu erheblichen Platz- und Kosteneinsparungen.

Für höchste Zuverlässigkeit verfügt der REVAMP8250 über vielseitige, automatische Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Kurzschluss, DC, Eingangsüberlastung & Überspannung. Zudem gewährleisten Übersteuerungsanzeigen für jeden Kanal an der Front- und Rückseite des Gehäuses jederzeit einen optimalen Überblick über den Zustand der Signale.

Der REVAMP8250 bietet eine dynamische Ausgangsleistung von 8 x 350W an 4 Ohm, 8 x 175W an 8 Ohm bzw. 4x 650 W an 8 Ohm im Brückenbetrieb.

Besucher der Prolight + Sound können den neuen REVAMP8250 noch bis zum 7.4.2017 am Stand von Apart Audiomin Halle 3.1 Stand A50 erleben.