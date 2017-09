Atomic Rental Solutions schmückt Weihnachtsfeier aus

Heycater! feierte mit dem Event „hey!meetup Berlin – Winter Edition“ zweijähriges Firmenjubiläum und Weihnachtsfeier zugleich. Gahrens + Battermann bereicherte die Weihnachtsdekoration mit Elementen aus Designpanels von Atomic Rental Solutions.

Gahrens + Battermann

Eine Weihnachtsfeier Anfang August? Ja, denn heycater!, Online-Marktplatz für Catering und Eventplanung, wollte seine Kunden rechtzeitig auf die bevorstehende Saison der Weihnachtsfeiern aufmerksam machen. So fand am 2. August 2017 das Networking-Event „hey!meetup Berlin – Winter Edition“ im Zentrum für Kultur und Urbanistik (Z/KU) in Berlin-Moabit statt. Geladene Gäste waren Officemanager, Eventmanager sowie Teamassistenten – und somit die direkt Verantwortlichen für die Organisation von Weihnachtsfeiern.

Gahrens + Battermann stellte acht verschiedene Atomic SuperColumns als Sponsoringleistung und zeigte erneut die Vielseitigkeit der Designpanels. Diese variierten in Höhe und Gestaltung und waren mit Akku-LED-Leuchten in weihnachtliche Farben getaucht. Während zwei SuperColumns mit eingebauten Kiosk-Shelf-Panels zu leuchtenden Infosäulen wurden, präsentierten andere Deko-Säulen durch gefräste Sonderpanels die Logos der Sponsoren.

„Dank der Designpanels von Atomic Rental Solutions konnten wir der Location im typischen Berliner Shabby-Charme einen modernen Einschlag verleihen und gleichzeitig eine gemütliche weihnachtliche Atmosphäre schaffen – und das bei 27° C im Sommer!“, berichtete Lydia Engelhardt, Nachwuchsführungskraft in der Niederlassung Berlin und Projektleiterin. Auch den Kunden konnte die kreative Deko-Idee überzeugen: „Die Zusammenarbeit mit Gahrens + Battermann lief sowohl im Vorfeld als auch während des Events und in der Nachbereitung durchweg reibungslos und zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die unterschiedlichen Module haben unser Event pragmatisch und dekorativ unterstützt und darüber hinaus unsere Kunden beeindruckt“, so Gina Gratz, Senior Event & HR Manager von heycater!.