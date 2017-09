Audio Studio Nord investiert in RCF Pro Sound HDL

Audio Studio Nord – eine in Wilhelmshaven beheimatete Veranstaltungstechnik-Firma – hat erneut in ein neues Beschallungssystem der Firma RCF investiert. Bereits vor zwei Jahren hat das Audio Studio Nord Komponenten der RCF TT+ High Definition Touring and Theatre-Serie gekauft. Dieser Schritt wurde nun komplettiert und d

urch die aktuellste Serie aus dem Hause RCF – dem Pro Sound HDL-System – ausgetauscht.

Das Audio Studio Nord ist Ansprechpartner für maßgeschneiderte Leistungen und Lösungen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und bietet dabei den optimalen Support für Veranstaltungen durch Tontechnik, Lichttechnik, Bühnenbau und Videotechnik. Alles rund um Veranstaltungen, Messebau, Medientechnik, Verkauf oder Festinstallation bietet das Audio Studio Nord. Auch ein eigenes Tonstudio ist angegliedert.

Dabei setzt das Audio Studio Nord auf energieeffiziente Lösungen und hat sich deswegen als Ziel gesetzt, stets einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Energie zu gewährleisten. „Wir legen dabei sehr großen Wert auf energieeffiziente Lösungen und achten bei Licht und Ton auf modernste Anlagen, die einen möglichst hohen Wirkungsgrad besitzen. Damit erzielen wir bei aller technisch und qualitativ notwendigen Höchstleistung einen möglichst niedrigen Stromverbrauch auf den Veranstaltungen unserer Kunden. Dies ist nachhaltig gedacht und umweltbewusst“, so Mike und Danny Rauchfleisch, Inhaber und zugleich technische Leiter des Audio Studio Nord sowie Autor der Checkliste für den Lautsprecher-Kauf.