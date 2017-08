Aus pan music wird die pan-pro GmbH

Unter dem Motto „Mehr für Ihren Erfolg! Mehr Service! Mehr Leidenschaft! Mehr Qualität! Mehr pan!“ hat sich pan am 01. Juni 2017 neu aufgestellt und firmiert nun unter dem Namen pan-pro GmbH. Mit dem Zusatz „pro“ im Namen möchte das Unternehmen professionelle Anwender der Veranstaltungsbranche ansprechen.

pan-pro GmbH

Gründer und Geschäftsführer Klaus Hünteler begründet die Umfirmierung nach über 20 Jahren Firmentätigkeit wie folgt: „Der alte Zusatz ‚Music‘ war noch ein Relikt aus der Anfangszeit, in der man noch wirklich viel mit Audio- und Musikerequipment gemacht hat. Über die Jahre wurde die Angebotspalette jedoch immer breiter, sodass nur noch ein kleiner Teil des Geschäftes die Musik an sich betraf und der Name nicht mehr zum Unternehmen passte.“

pan-pro GmbH Geschäftsführer Klaus Huenteler

Passend zum Anspruch ihrer Kunden liegt der Schwerpunkt der pan-pro GmbH bei individuellen Lösungen und professionellen Produkten. Hierbei steht der Handel von professionellem Veranstaltungsequipment aus den Bereichen der Ton-, Licht-, Stativ- und Traversentechnik laut pan-pro an oberster Stelle.

Die pan-pro GmbH ist zudem Deutschlandvertrieb für Traversenlifte von VMB. Auch vertreibt sie europaweit die Traversen und Hebetürme der spanischen Marke Kuzar. pan-pro übernimmt außerdem die Wartung, Sicherheitsprüfungen sowie weitere Services rund um Hebezeuge. In der hauseigenen Näherei werden Textilien individuell für die verschiedensten Einsatzgebiete und Anlässe maßgefertigt.