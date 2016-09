Avid VENUE 5.3 Software

Avid Avid VENUE S6 auf der aktuellen Black Sabbath Tour

Mit 128 Spuren Recording in Pro Tools, MADI Support und neuen Oberflächen-Workflows können Live-Tontechniker jetzt noch flexibler und effizienter arbeiten

Avid stellt eine neue Version der VENUE Software für das preisgekrönte VENUE S6L Live-Sound-System vor. Basierend auf den Anregungen vieler Anwender, bietet das VENUE 5.3 Software-Update einige erhebliche Verbesserungen wie etwa 128 Spuren für Recording und Playback in Avid Pro Tools über Ethernet AVB, Unterstützung der neuen MADI-192 MADI Option Card, multiple Benutzer-definierte Fader-Layouts, Matrix Spill und vieles mehr.

Mit VENUE 5.3 Software können 128 Spuren in Pro Tools ohne zusätzliche Interfaces über Ethernet AVB aufgenommen und abgespielt werden. Damit bietet sich Live-Tontechnikern ein mächtiges und doch einfaches Werkzeug, um Performances zu archivieren oder Virtual Soundchecks durchzuführen.

VENUE 5.3 baut die Benutzer-definierten Fader-Layouts der S6L weiter aus und ermöglicht es nun, mehrere Fader-Layouts direkt auf der Mischoberfläche zu erstellen und wieder aufzurufen. Inputs, Outputs, VCAs und Groups können jedem beliebigen Fader zugewiesen und per Knopfdruck aufgerufen werden. Dadurch lassen sich für jeden Workflow Custom-Layouts erstellen, bei denen die wichtigsten Kanäle immer im direkten Zugriff bleiben. Eine weitere Verbesserung der Mischoberfläche ist Matrix Spill, wodurch der schnelle Zugriff auf die Komponenten einer Matrix über die Fader möglich ist.

VENUE 5.3 unterstützt nun auch die neue MADI-192 MADI Option Card mit bi-direktioneller MADI-Konnektivität mit vielen Industriestandards und in besonderem mit den Waves SoundGrid Systemen. Toningenieure können nun ihre Waves Plug-ins gleichzeitig mit den VENUE S6L Onboard AAX DSP Plug-ins betreiben. Damit steht unvergleichliche Prozessor-Power bei maximaler Flexibilität zur Verfügung.

“Waves sind sehr begeistert, dass die Avid VENUE S6L nun auch das Waves SoundGrid unterstützt und die Waves Plug-ins mit der S6L eingesetzt werden können,” freut sich Mick Olesh, Waves EVP Sales & Marketing. “Unser Ziel ist die maximale Freiheit für unsere Kunden, ihre Waves Plug-ins in so vielen Umgebungen wie mögliche einsetzen zu können.”

VENUE S6L ist ein modulares und skalierbares Live-Mixing-System mit überragender Funktionalität für verschiedenste Live-Anwendungen wie Front Of House, Monitor, Broadcast, Theater und viele andere. Mit modernen Touchscreen-Workflows und der fortschrittlichen Live-Sound-Engine hat VENUE S6L genug Power, um auch große und komplexe Touren und Events mit Leichtigkeit zu meistern. Durch sein enge Integration in den Branchenstandard Pro Tools ist VENUE S6L auch ein perfektes Front-End für die Avid MediaCentral Plattform, der elegantesten Medien-Management und Distributions-Plattform in der Branche.

Kunden mit einem gültigen Avid Support-Plan können die VENUE 5.3 Software kostenlos von ihrem Avid Account runterladen.

Über eine Einsatz des Avid-Mischpultes bei PUR berichtet PRODUCTION PARTNER in der Ausgabe 3/2016.