Ayrton auf dem Laufsteg mit Germany´s Next Topmodel

Am 25.5. kürte die Jury um Heidi Klum Germanys Next Topmodel in Oberhausen. Das Lichtdesign für die Final-Show, die Bundesweit von 2,43 Millionen Zuschauern gesehen wurde, stammt aus der Feder von LD Manuel Da Costa. Jonas König und Christoph Dahm waren assistierend beteiligt. Von vorneherein Stand fest: Die Ayrton Magic Panel-FX müssen auf jeden Fall dabei sein.

Ayrton

Manuel Da Costa arbeitete bereits für verschiedene TV-Produktionen mit den Zoom-Panels des französischen Herstellers. „Ich mochte schon das MagicPanel-R sehr gerne, das ich z.B. bei der Quizshow 500 Fragen mit Günther Jauch erfolgreich einsetzte. Die Erweiterung um die Zoom-Funktion macht die Lampe für mich zum perfekten Allrounder. Unter anderem bei Deutschland sucht den Superstar haben sie einen super Job gemacht.“ Insgesamt befanden sich 56 MagicPanel-FX rund um die Laufstege.

Blickfang im Zentrum der Bühne sind große, indirekt beleuchtete Schirme. Die runde Form wird durch 12x Ayrton AlienPix-R erneut aufgegriffen, die mit ihren geraden Beams für einen angenehmen Kontrast sorgen und durch die acht Rotationsachen viele Bewegungsoptionen ermöglichen.

Ayrton

Rechts und links neben dem Bühnenzentrum verwendet Manuel Da Costa ebenfalls Ayrton Lampen: 96x MagicBlade-R runden das Lichtdesign zu den Seiten hin ab und bewirken imposante, füllige Bilder. Als Grund für die Wahl der Ayrton-Geräte nennt Manuel Da Costa vor allem die äußerst homogene Farbmischung, sowie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten durch den großwinkligen Zoom. Ebenso überzeugt der kräftige Output sowie die Positionsgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Übergeordnet ergeben sich durch das spezielle Design somit besonders kreative Einsatzmöglichkeiten.

Lichtdesign/ LK: Manuel da Costa

LD Assistent/ ML Operator: Jonas König

WL Operator: Adam Balke

OB: Tobias Petzold

Video Operator: Björge Block

Serverfarmer: Viola Weinert

TL / Lichtplanung: Christoph Dahm

Vertrieb: Visionstage

Visionstage bietet Premium-Distribution für professionelle Studio-, Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Der Fokus des Portfolios sind ausgewählte, richtungsweisende Marken wie Ayrton, Coemar, Desisti, ETC, Madrix und Portman.