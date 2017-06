B-Musik investiert in MAG-Serie von LEDium

Die Firma B-Musik aus Berlin investiert bereits zum zweiten Mal in ein Produkt von LEDium. Nach 2015, als man bereits in Panels der C – Serie von LEDium investierte, vertraut man auch in diesem Jahr auf Qualität von LEDium. Diesmal in die auf der Prolight + Sound 2017 vorgestellte MAG – Serie.

LEDium

Die MAG – Serie von LEDium bietet dabei aktuelle State of the Art Technologie, Zuverlässigkeit und grandiose Farben. Mit der MAG – Serie ist es bereits mit wenigen Panels möglich einen Full-HD LED Screen umzusetzen. Daher eignet sich diese Serie vor Allem für Anwendungen mit geringer Publikumsdistanz. Darüber hinaus verfügt die MAG – Serie über ein intelligentes Verbindersystem, welches ein Auf- und Abbauen in kürzester Zeit ermöglicht.

B-Musik investiert in insgesamt 66 Panels mit 2,9 mm Pixelabstand. Auf der Prolight + Sound 2017 konnte sich B-Musik Geschäftsführer Robert Schlegel selbst ein Bild von den Panels machen. „Nach dem ich die neue MAG – Serie gesehen hatte war für mich direkt klar, dass wir die Panels in unseren Vermietpark aufnehmen. Die grandiosen Kontrastwerte und das geniale Verbinder System haben uns echt überzeugt. Die rund 1000 Nits reichen auch super für Anwendungen mit direkter Sonneneinstrahlung. Wir sind rundum zufrieden“ So Robert Schlegel.