BBC Studioworks setzt auf Sony 4K via IP

BBC Studioworks gaben heute bekannt, die Television Centre Studios am frisch renovierten Standort White City in London mit 4K via IP von Sony auszurüsten.

Das 1.000 m² große TC1 ist eines von drei neuen Studios an diesem lebhaften, medienkonzentrierten Standort. Hier werden Sendeanstalten und unabhängige Produktionsunternehmen Inhalte von Sitcoms bis zu Unterhaltungssendungen und groß angelegten Live-Produktionen produzieren.

Mithilfe von 22 Sony Studiokameras, darunter 8 HDC-4300, 3 XVS-Mischer und über 200 Monitoren, darunter auch OLED-Bildschirmen, wollen sich BBC Studioworks für 4K wappnen und ihr Television Centre zum aktuellsten und flexibelsten Studio in Großbritannien machen.

Für Sony sprach nicht nur das All-in-One-Lösungspaket, sondern auch ihre offenen Standards. Die IPLösung von Sony schafft dabei die Grundvoraussetzung für 4K-Technologie und fügt sich nahtlos in die Infrastruktur der Television Centre Studios ein. So wird auch der Weg für HDR frei, ohne die bestehenden Workflows zu stören. Mit dem IP Live-Produktionssystem von Sony ist Studioworks in der Lage, hochwertige 4K- und HD-Inhalte, Signale zur Audiosynchronisierung und Steuerungsdaten in Echtzeiten über standardmäßige IP- und Netzwerkinfrastrukturen zu senden.

„Wenn es um den Umgang mit Kunden und technischen Anbietern geht, setzen wir stets auf Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass wir im Television Centre stets das neueste und gefragteste Equipment verwenden“, erklärt Meryl McLaren, Commercial Manager, BBC Studioworks. „Unsere Mission besteht darin, Studios mit robuster und flexibler Technologie zu einem wettbewerbsfähigen Preis bereitzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass die gewählte Technologie in Kombination mit der Lage, den Fachkräften und dem allgemeinen Kundenerlebnis das Television Centre zur besten Produktionsstätte für Fernsehen in Großbritannien machen wird.“

„Wir setzen alles daran, bei den Lösungen, die wir unseren Kunden und Partnern bereitstellen, offene Standards zu liefern“, so Nick Smith, Business Development Manager, Sony Professional Europe. „4K via IP ist die Zukunft unserer Branche und wir sind begeistert, dass BBC Studioworks in Technologie investiert hat, die die Workflows für die Zukunft absichern und 4K eine Realität für noch mehr Anwender machen.“

Die Zusammenarbeit fördert das Engagement von Sony in der Entwicklung von IP-Lösungen – heute bereit für die Entwicklungen von morgen. Ihr IP Live-Produktionsstudio veranschaulicht ein IPKomplettsystem und dient als Schulungs- und Testzentrum für Kompatibilität mit Drittparteien für Produktionsunternehmen und Sendeanstalten. Sony liefert die Technologie ab Mai 2017 aus. Die Eröffnung der Einrichtung findet im September 2017 statt.

Vollständige Equipmentliste: