Bolero: Riedels State-of-the-Art Drahtlos-Innovation

Mit Bolero will Riedel neue Maßstäbe in der Drahtlos-Kommunikation setzen. Bolero ist ein DECT-basiertes, lizenzfreies Intercom-System, das den 1.9-GHz-Frequenzbereich nutzt und daher ohne Registrierung einsetzbar ist. Bolero soll sich über Riedels AES67 Artist Client Card nahtlos in die Artist Intercom-Plattform integrieren lassen.

Das Intercom-Sytsem Bolero kann flexibel als drahtloses Beltpack, drahtlose Sprechstelle und – ein Novum in der Branche – als Walkie-Talkie eingesetzt werden.

Die Antennen werden über in ein AES67 IP-Netzwerk verbunden. Nahtloses Roaming und eine integrierte Punkt-zu-Punkt Intercom-Konnektivität zeichnen das System aus. Im Bolero-System können doppelt so viele Beltpacks pro Antenne für dieselbe Audio-Bandbreite eingesetzt werden wie bei anderen verfügbaren DECT-basierten Systemen. Möglich macht diesen technischen Vorsprung eine bessere Nutzung des RF-Spektrums dank eines besonders hochwertigen Sprach-Codecs. Der Codec mit minimaler Latenz besticht durch einen hohe Processing-Leistung, die zudem eine hervorragende Akku-Laufzeit ermöglicht.

Bolero ist mit der Riedel-exklusiven ADR (Advanced DECT Receiver)-Technologie ausgestattet. Diese speziell entwickelte Technologie reduziert die Empfindlichkeit bei Mehrwegeempfang/Reflexionen wesentlich. Dadurch ist das System auch in anspruchsvollsten RF-Umgebungen einsetzbar, in denen andere Systeme große Probleme haben.

„Bei der Entwicklung von Bolero hatten wir vor allem eines im Sinn: das Leben unserer Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Keine komplexe Registrierung mit unübersichtlicher Menüführung und umständlicher PIN–Eingabe“, so Jake Dodson, Director of Product Management bei Riedel. „Dank der Near Field Communication-Technologie in Beltpack und aktiver Antenne haben wir ein einzigartiges ,Touch&Go’-Feature zur kontaktlosen Registrierung entwickelt, die einfacher nicht sein kann. Nutzer müssen ihr Beltpack lediglich an die Antenne oder ein weiteres Beltpack halten – das war’s!“

Über Bluetooth 4.1 kann das Beltpack komfortabel mit einem Bluetooth-Headset oder einem Smartphone verbunden werden. Angeschlossen an ein Smartphone, wird das Beltpack zur perfekten Freisprecheinrichtung. So können Nutzer auf Ihrem Telefon bequem Anrufe empfangen und über ihr Beltpack-Headset hören und sprechen. Zudem können Anwender auch Anrufe tätigen und diese über die Intercom-Plattform ins System zuschalten, so dass kein Telefon-Hybrid notwendig ist.

Das Bolero-Beltpack soll hochwertige Materialien wie schlag- und bruchfesten Kunststoff sowie Gummibeschichtung kombinieren. Das aus Panzerglas bestehende Display soll darüber hinaus auch bei direkter Sonneneinstrahlung exzellente Lesbarkeit bieten und kann invertiert werden.

Das Beltpack verfügt über sechs Tasten für jeden der sechs Intercom-Kanäle sowie über eine zusätzliche “Reply”-Taste, über die Nutzer schnell und einfach auf den zuletzt eingegangenen Call antworten können. Eines der Features, das Bolero einzigartig im Markt macht, ist die Walkie-Talkie-Funktion. Bolero kann – ganz ohne Headset und dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher – wie ein Handfunkgerät benutzt werden.

„Bolero ist bahnbrechend im Bereich der drahtlosen Kommunikation”, so Thomas Riedel, CEO von Riedel. „Wir haben eine Menge Zeit und Herzblut in die Entwicklung gesteckt – eine Neuentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, die alle Aspekte des funktionalen Designs berücksichtigt. Umso mehr freut es uns, dass die BBC in ihrem neuen Studiokomplex bereits das Bolero Wireless-Konzept übernommen hat.”