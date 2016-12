Camcorder AG-UX180 von Panasonic für High-End-Anwender

Der Camcorder AG-UX180 ist das UX-Premiummodell mit professionellen Funktionen und den Spezifikationen für High-End-Anwender. Dieses Modell verfügt über ein neu konzipiertes kompaktes Objektivsystem mit 24-mm-Weitwinkel und 20-fach optischem Zoom sowie über einen hochempfindlichen 1-Typ-MOS-Sensor (effektive Größe). Dank ausgereiftem optischen Bildstabilisator (OIS) und intelligenter AF-Funktion eignet sich das Modell für professionelle Filmaufnahmen.

Panasonic

Der AG-UX180 unterstützt multiformatfähige Aufnahmen in 4K 24p, UHD 60p/50p, FHD 60p/50p sowie Superzeitlupe in HD. Der Camcorder verfügt über zwei Steckplätze für SD-Speicherkarten*1. Dadurch sind Relay-Aufnahmen, simultane Aufnahmen oder Backup-Aufzeichnungen möglich. Zudem sorgt das Gerät mit Dual-Codec-Aufnahmen in UHD/FHD für effizientere Workflows.

Die Bedienelemente am AG-UX180, wie die drei manuellen Ringe und die Benutzertaste, sowie die Schnittstellen, beispielsweise die 3G-SDI/HDMI- und XLR-Eingänge, sind speziell für professionelle Videoaufnahmen ausgelegt. Der AG-UX180 bietet denselben Grad an Agilität und Beweglichkeit wie ein herkömmlicher Handheld-HD-Camcorder und ist damit eine leistungsstarke Kamera für qualitativ hochwertige 4K-Videoproduktionen