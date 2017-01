Cast präsentiert Philips Vari-Lite VL6000 Beam

Mit dem VL6000 Beam stellt Philips ein leistungsstarkes neues Movinglight speziell für Mid-Air-Effekte vor. Eine 14“ (356 Millimeter) große Frontlinse soll unter Verwendung des exklusiven Philips-Ellipsoid-Reflektorarraysystems bei 60.000 Lumen Lichtleistung einen retro-style Beam von 6,5° erzeugen.

Die zahlreichen visuellen Effekte des VL6000 bieten zahlreiche Möglichkeiten für jede Art von Events – insbesondere in großen Arenen und Hallen. Das „statisch-dynamische“ Farbsystem des VL6000 Beam garantiert zu jeder Zeit den maximalen Output. Drei Farbräder mit je sechs Farben stellen 18 direkte und 55 Kombinationsfarben sowie endlose Split-Effekte zur Verfügung. Das exklusiv im VL6000 eingesetzte „Cloaked-Transition-Generator-System“ soll dank automatischer Überblendung zwischen Farbkombinationen den Programmieraufwand erheblich reduzieren.

Der VL6000 verfügt zudem über eine variable Iris, mit der sich der Beam auf bis zu 1° reduzieren lässt. Ein Goborad mit sieben austauschbaren, dreh- und indizierbaren Gobos sorgt für weitere Effekt-Varianz. Bildschärfe und Bilddarstellung lassen sich über einen separaten Fokus-Kanal kontrollieren.

Das neu entwickelte Gehäuse des VL6000 soll eine leichte und doch robuste Konstruktion in einem stilvollen Design. Die kompakten Abmessungen des Geräts sorgen für leichtes Handling. So ausgestattet schickt sich das jüngste Mitglied der Philips Vari-Lite-Familie an, einen neuen Standard in seiner Klasse zu setzen.

Daniel Frigger, Vari-Lite Produktmanager bei Cast: „Der Philips VL6000 Beam setzt mit seinem Lichtoutput und der markanten Optik, die er seiner großen Linse verdankt, neue Maßstäbe! Das eigens entwickelte Farbsystem bietet unglaublich viele Effekt-Möglichkeiten und macht den Scheinwerfer zu einem kreativen Tool der Extraklasse.”

Der Philips Vari-Lite VL 6000 Beam wird am 7. Februar im Rahmen eines Vari-Lite Workshops beim deutschen Vari-Lite-Exklusivdistributor Cast C.Adolph & RST Distribution erstmals einem deutschen Publikum präsentiert. Anmeldungen hierfür sind online möglich.

Der VL6000 ist ab sofort lieferbar. Für Demozwecke stehen Mustergeräte zur Verfügung. Termine für persönliche Vorführungen können über Daniel Frigger per E-Mail an d.frigger@castinfo.de oder telefonisch unter 02331-69150-691 vereinbart werden.