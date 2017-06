Christoph Neumeyer ist Director der Shure System Group

Shure Christoph Neumeyer

Ab dem 1. Juni 2017 verstärkt Christoph Neumeyer das Führungsteam der Shure Distribution GmbH. Als Director System Group übernimmt er die Verantwortung des Systemgeschäfts in Deutschland und wird sich schwerpunktmäßig um die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung von Strategien im Festinstallationsmarkt kümmern.

Neumeyer ist bereits seit 2012 als Projektmanager für die Shure Distribution GmbH tätig und war dabei für die Planung und Umsetzung von komplexen Installationsprojekten verantwortlich. Darüber hinaus teilte er seine umfassenden Fach- und Produktkenntnisse mit Planungsbüros und Systemintegratoren in zahlreichen Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen.

„Wir freuen uns, mit Christoph Neumeyer einem engagierten und erfahrenen Kollegen die Verantwortung für den weiteren Ausbau des so immens wichtigen Installationsmarktes übertragen zu dürfen.“, so Marco Weissert, Managing Director, Shure Distribution GmbH. „Wir wünschen ihm alles Gute in seiner neuen Position, für die er genau die richtige Mischung aus Know-How und Begeisterung mitbringt.“