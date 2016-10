Complete AVL Solutions übernimmt den GLP-Exklusivvertrieb in Thailand

Der Anbieter von Audio-, Video- und Lichttechnik, Complete AVL Solutions, mit Sitz in Bangkok, übernimmt fortan den Exklusivvertrieb für GLP-Produkte in Thailand.

German Light Products

Die Complete AVL Solutions war auf der Suche nach einer Marke, die international bekannt ist und ein langjähriges Bestehen am Markt vorweisen kann. „GLP hat all diese Kriterien erfüllt und für uns war es eine leichte Entscheidung, nachdem wir mit GLP Kontakt aufgenommen und herausgefunden hatten, dass ein Distributor für Thailand gesucht wird“, so David Toh, Manager von Complete AVL Solutions.

„Wir agieren derzeit mit 8 Personen im zentralpazifischen Raum, aber wir sind dabei zu expandieren, da der Zuspruch vom thailändischen Markt sehr groß ist. GLP hat eine sehr starke Produktpalette vorzuweisen, die auf den professionellen Markt ausgerichtet ist, so dass wir bei den Verleihfirmen, Theatern und TV-Studios großen Anklang finden werden.“

Ab sofort ist die komplette Produktpalette von GLP über Complete AVL Solutions erhältlich.