Der Studiotag 2016 bei thomann Audio Professionell

thomann Audio Professionell sowie zahlreiche Hersteller und Referenten boten am 13.10.2016 zum Studiotag 2016 ein umfangreiches Vortragsprogramm mit begleitender Fachausstellung rund um das Amphitheater im Servicecenter der Thomann GmbH.

„Der Studiotag 2016 war für uns eine voller Erfolg, interessante Fachvorträge gebündelt mit der Produktpräsenz der Hersteller AVID, Solid State Logic, Neumann, Motu, Universal Audio und Toontrack stellen für unsere Branche ein optimale Plattform da, um Kontakte zu intensivieren und sich fachlich auszutauschen“, erklärt Désirée Müller, Marketing & Kommunikation bei thomann Audio Professionell.

Georg Biberger, stellvertretender Abteilungsleiter bei thomann Audio Professionell begrüßte am Morgen die Teilnehmer des Studiotages im Amphitheater. Er ermöglichte Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Systemhauses thomann Audio Professionell und gab Ihnen einen Einblick in den Arbeitsalltag, stellte die Leistungen detailliert und das Team selbst näher vor.

Jedes Projekt, jede Installation, auch im Studiobereich ist individuell auf die Anforderungen des Studioinhabers abgestimmt. Marco Kuhnmünch, Studioexperte bei thomann Audio Professionell, stellte im Anschluss den Teilnehmern am Praxisbeispiel Kickson eine Studioplanung von der ersten Idee bis zum ersten Hit ausführlich vor. Er vermittelte so einen kleinen Eindruck, was bei einer Studioplanung im Detail zu beachten ist, um den ersten Hit produzieren zu können. Mit dem Thema Studioakustik befasste sich am Nachmittag Thomas Becker, Studioabteilung Musikhaus Thomann, ausführlich.

Zu guter Letzt erklärte Norman Garschke, Toontrack Music Germany, in seinem Vortrag Drumset-Aufnahmen & Mikrofonierung in kleineren Studios und die Möglichkeiten des gezielten Drumreplacement mit Samples die Teilnehmer und gab Ihnen einige Tipps & Tricks mit auf den Weg nach Hause.

„Der Studiotag ist für uns immer eine willkommene Gelegenheit, einen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu geben. Gerade in unserem diesjährigen Vortrag zur Studiokonzeption fand ich es sehr spannend, den Menschen auf der Anwenderseite alle Schritte eines Studiobaus aus Sicht des Planenden zu geben. Zudem ist auch der direkte Kontakt zu den Herstellern immer wieder eine gute Gelegenheit für 19“-Talk“, so Marco Kuhnmünch, Studioexperte bei thomann Audio Professionell.

Der Studiotag ist eine jährlich stattfindende Plattform, die es Interessenten ermöglicht, abseits vom Rummel der großen Messen Ihr Netzwerk zu pflegen, Branchenkollegen und Vertreter namhafter Hersteller zu treffen und sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. AVID, Solid State Logic, Neumann, Motu, Universal Audio und Toontrack unterstützten den Studiotag 2016 am 13.10.2016 mit informativen und praxisnahen Vorträgen sowie interessanten Produktausstellungen.