Designer-Tool: Update von Avids Authoring-Software 4Designer

Avid hat die neue Version seiner Authoring-Software Avid 4Designer vorgestellt. Sie bietet Erweiterungen am User-Interface, mit denen bestehende Workflows auf Kundenseite beibehalten werden können und bringt gleichzeitig Verbesserungen am Workflow und erweiterte Grafik-Features mit. Das Toolset für Designer wird dadurch deutlich ausgebaut.

Avid

„Der zunehmende Wettbewerb um Zuschauer macht beeindruckendes Storytelling und hochwertige Produktionen notwendiger denn je“, so Alan Hoff, Vice President für Market Solutions bei Avid. „Die Innovationen der neuen Version von 4Designer geben Grafikern und Designern die Tools an die Hand, die sie brauchen, um qualitativ hochwertigen, spannenden und umfassenden Content in Echtzeit zu erstellen.“

Basierend auf der Avid Media Central-Plattform – der offensten und umfassendsten Mediaplattform der Branche –, stellt 4Designer eine Komplettlösung zur Erstellung hochwertiger 2D- und 3D-Grafiken in zahlreichen Auflösungen dar. Die Authoring-Software ist die Kernanwendung zum Erstellen von Grafiken in Avids gesamter Produktionsumgebung. Mit ihr lassen sich Inhalte für On-Air-Grafiken, virtuelle Studios, Channel Branding, Sportproduktionen, Videowände und interaktive Elemente produzieren.

Zu den Erweiterungen von 4Designer 1.2 gehören: