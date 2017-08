Elation Fuze Wash 575 neu vorgestellt

Vor allem in Hinblick auf die hohen Anforderungen an die Beleuchtung bei Messen, hat Elation Professional das neue LED-Movinglight Fuze Wash 575 mit motorisiertem Zoom entwickelt. Elation setzt bei der Fuze-Serie auf eine Frontlinse in Kombination mit COB LEDs, die laut Hersteller ein homogenes, flaches Leuchtfeld erzeugt.

Elation Elation Fuze Wash 575

Der Fuze Wash 575 verfügt über eine 350 Watt LED-Engine in Kaltweiß mit einer Farbtemperatur von 6800K. Der angegebene CRI-Wert von 95 kann es dem Anwender ermöglichen, die Farbe eines jeden Objektes naturgetreu darzustellen.

Der Fuze Wash 575 wartet zudem mit weiteren Features auf, wie etwa einem Zoom zwischen 11° und 40°. Dank des 16-Bit Pan-/Tiltsystems ist der Fuze Wash 575 ein äußerst flexibler Scheinwerfer.

Elation hat bereits mit dem Design Par 575 eine Beleuchtungslösung für Fachmessen und Autoshows auf den Markt gebracht und präsentiert nun den Fuze Wash 575 mit einem erweiterten Funktionsumfang.

Die Frontlinse des Fuze Wash 575 bietet einen homogenen Anblick und bringt einen Oldschool-Look mit. In Verbindung mit dem COB-Chip, soll die Linsenoberfläche homogen erscheinen – einzelne LEDs sieht man nicht mehr.