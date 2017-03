Elation rüstet Mainfloor im Bootshaus Cologne aus

Für das „DJ Magazine“ gehört das Bootshaus in Köln zu den Top-20-Clubs weltweit (Rang 17) und rangiert in Deutschland direkt hinter dem Berliner Berghain auf Platz 2. Seit Kurzem verfügt die Kölner Vorzeige-Adresse für EDM-Fans am Mühlheimer Hafen über eine Palette an Platinum HFX Hybrid-Moving-Heads sowie ACL 360 Bar Effektscheinwerfern von Elation Professional. Installiert von Laser Frame Veranstaltungstechnik, sorgen die Scheinwerfer für eine Vielzahl an Effekten auf dem imposanten Mainfloor des Clubs.

Seit über einem Jahrzehnt bereichert das Bootshaus die Kölner Clubkultur. Mit seinem musikalischen Fokus auf unterschiedlichen Techno- und Elektro-Genres, zieht das Bootshaus eine breite wie anspruchsvolle Club-Klientel an, die bereits auf die Beats von Top-DJs wie David Guetta, Avicii, Hardwell, Afrojack und Tiesto feierten. Kein Wunder, dass das Bootshaus hinsichtlich der hauseigenen Sound- und Lichtsysteme größten Wert auf Qualität legt. So gehören unter anderem Pyro- und Lasertechnik, CO2 sowie Konfettimaschinen zum Standardrepertoire.

Neben dem großen Außenbereich für Open-air-Parties beherbergt das Bootshaus drei Räume, von denen der Mainfloor mit einer Kapazität von bis zu 1.200 Gästen mit Abstand der größte ist. Hier installierte Laser Frame insgesamt 16 Elation Platinum HFX sowie 20 ACL 360 Bars entlang des Dancefloors.

Der Platinum HFX ist ein multifunktionaler Hybrid-Scheinwerfer mit vielseitigen Möglichkeiten – von scharfen Beam-Effekten über großflächige Flower-Looks bis hin zu farbigen Wash-Effekten. Voll ausgestattet mit Farb-, Grafik- und Effektoptionen, basiert der mittelgroße Moving Head auf einer 280 Watt starken Philips MSD Platinum 14R Lampe mit bis zu 12.000 Lumen Gesamthelligkeit. „Die Entscheidung für den HFX fiel nicht zuletzt aufgrund seines exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses“, erläutert Laser Frame-Geschäftsführer Guido Schütz. „Meiner Ansicht ist der HFX diesbezüglich das Nonplusultra auf dem Markt. Wir haben ihn gegen andere Hybrid-Scheinwerfer der Top-Hersteller getestet und der HFX hat sich in jedem Vergleich durchgesetzt. Besonders beeindruckt waren wir von seiner Vielseitigkeit. Der HFX erzeugt einen fantastischen, extrem hellen Spot, überzeugt im Vergleich zu vielen Produkten anderer Hersteller jedoch ebenso als Beam.” Mit ihrem Firmensitz in Kerpen in der Nähe von Köln gehört Laser Frame zu den festen Technikpartnern des Bootshaus-Clubs und zeichnet für eine Vielzahl von Aufgaben verantwortlich – von Technik-Installationen über Showprogrammierungen bis hin zum Lichtoperating bei Special Events.

„Neben den Moving Heads suchte das Bootshaus auch nach einem besonderen Effektscheinwerfer, mit dem sich die gewünschten High-energy-Looks auf dem Mainfloor realisieren lassen”, so Schütz weiter. „Wir arbeiten gerne mit Produkten aus einer Hand von einem Hersteller. Vor diesem Hintergrund haben wir uns für die ACL 360 Bar von Elation entschieden.” Seitdem zählt die LED-Moving-Bar dank ihrer hohen Lichtleistung, der Farbvielfalt sowie der durchgängigen Rotation der Leiste zu den zentralen Lichtdesign-Elementen auf dem Mainfloor. Insbesondere aufgrund der dynamischen Bewegungseffekte sowie der individuellen Pixel-Kontrolle bietet die ACL 360 Bar im Zusammenspiel mit den weiteren Scheinwerfern einzigartige Designoptionen.

„Das Ergebnis ist atemberaubend“, zeigt sich Guido Schütz begeistert von der Elation-Installation im Bootshaus. „Zu den Spezialisten, die wir für dieses Projekt herangezogen haben, gehören auch Christian Sudhop für die Konzept-Implementierung sowie David Jungbluth, der unter anderem für die umfangreiche Programmierung zuständig war. Wenn es um Club-Installationen dieser Größenordnung geht, geht nichts ohne Christian und David.“

Neben dem Bootshaus setzte LaserFrame die ACL 360 Bars – in Kombination mit den kompakten ACL 360i Beam-Moving-Heads – auf einer Aftershow-Party im Rahmen der Dmexco-Businessmesse für Digitales Marketing ein, die jedes Jahr im September in Köln stattfindet. Hier kamen die ACL 360 LED-Bars als zentrales Effektlicht im Tanzbereich zum Einsatz, während die ACL 360i auf der benachbarten Performance-Stage Beams in unterschiedlichen Farben produzierten. Auch für dieses Event zeichnete Laser Frame als technischer Gesamtdienstleister verantwortlich und lieferte die Elation-Beleuchtung.