Electric Audio vertreibt Stage Tec in Schweden

Stage Tec, der Berliner Hersteller professioneller Audiomischpulte und Kreuzschienen, freut sich über die Erweiterung seines Vertriebsnetzes in Nordeuropa. Electric Audio, ein in Stockholm ansässiges Audiounternehmen, vertreibt ab sofort die Produkte von Stage Tec in Schweden. Electric Audio wurde 2007 von Jonas Skramstad gegründet. Electric Audio agiert als Vertrieb und Dienstleister für die schwedische Musikszene und übernimmt auch Installationen. In 28 Ländern hat Jonas Skramstad bislang Projekte erfolgreich abgeschlossen.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die Produkte von Stage Tec in Schweden noch bekannter zu machen. Dabei kann ich meine umfangreichen Erfahrungen einem internationalen Vertrieb einbringen, “ erklärt Jonas Skramstad. Er begann seine berufliche Laufbahn bei„Stockholm Audio“, damals die größte PA-Verleihfirma in Skandinavien. Viele Jahre hat Jonas Skramstad live für international bekannte Bands, beispielsweise für The Cardigans, A Camp, Nina Persson, Miss Li, den FOH gemischt und hat sich so einen Namen in der Live-Branche gemacht. Diese Erfahrungen kann Jonas Skramstad als Vertriebspartner bei Stage Tec sehr gut nutzen. “Jonas bringt mit seinen internationalen Live-Erfahrungen eine neue Komponente in unser Vertriebsteam und unterstützt Stage Tec in seiner Absicht, sich im Live-Markt breiter aufzustellen.“ freut sich Alex Nemes, Head of Sales.

Bildunterschriften: (v.l.n.r.) Alex Nemes, Stage Tec, und Jonas Skramstad, Electric Audio