Elements präsentiert PA für den professionellen Proberaum von ST Events

Das renommierte belgische Studio ST Events hat kürzlich seinen Proberaum mit Elements Line Base Systemen ausgestattet. ST Events, die häufig bekannte Musiker und Acts aus Belgien zu Gast haben, hatten sich entschieden das bisherige Beschallungssystem auszutauschen und hierzu verschiedene Firmen eingeladen, ihre Beschallungslösungen und –anlagen vorzustellen.

Elements konnte sich hierbei als klarer Gewinner mit bester purer Soundwiedergabe hervortun, wie ST Events erklärte: „Wir haben viele verschiedene Systeme in verschiedenen Preiskategorien getestet. Elements von HK Audio hat uns dabei voll und ganz überzeugt. Wir mochten die warme Soundwiedergabe, die Formgebung der Anlage und die Tatsache, dass es eine sehr kompakte PA ist.“

„Insbesondere die Stimmwiedergabe beim Gesangstest war bei diesem System die beste. Und das ist in Aufnahmestudios und Proberäumen sehr wichtig. AB Music, der belgische Vertriebspartner von HK Audio, hat uns dabei unterstützt die passende PA für unsere Anwendungen zu finden.“

Der professionelle Proberaum von ST Events ist jetzt mit vier Elements Line Base Systemen ausgestattet. Eins in jeder Ecke, das sich jeweils aus zwei E 835 Mid/ High Units und einem E 110 SUB AS Bass zusammensetzt. Dadurch kann ein toller, klarer Sound wiedergegeben werden, egal wo im Raum die Musiker stehen oder sitzen. Und wenn der Bass mal etwas stärker sein soll, steht ein zusätzlicher passiver E 110 SUB als Ergänzung zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Element Line Base finden Sie hier. Weiteres zu ST Events erfahren Sie unter www.st-events.be