Erfolgreiche Cordial Roadshow – Kabel „Live“

Im Herbst 2016 startete die Cordial Roadshow zum Thema Kabel. Ungewöhnlich hierbei war sicherlich die Präsentation durch eine Live-Band mit renommierten Musikern. Yaelle Cinkey (voc, git), PiTTi Hecht (perc) und Martin Engelien (bass) demonstrierten an sieben Terminen in Musikläden in ganz Deutschland den bemerkenswerten Einfluss von Kabeln auf den Sound von Instrumenten und Elektronik.

Cordial

Martin Engelien, Produzent, Dozent und Bassist u.a. bei Go Music, Klaus Lage, Albert Mangelsdorff, Helge Schneider, Focus u.v.a.: „Das hat Spaß gemacht! Ein ansonsten eher trockenes Thema wie Kabel mit viel Live-Musik und netten Musiker-Kollegen so vielen interessierten Musikern nahezubringen und anschaulich demonstrieren zu können ist super.“

Claudia Köhler, Cordial Global Marketing Managerin: “Für uns war diese Tour ein Testballon. Unsere Kabelprodukte sind offensichtlich am überzeugendsten wenn sie dort präsentiert werden wo sie auch zum Großteil eingesetzt werden – auf der Bühne, gespielt von professionellen Musikern. Wir überlegen, die Tour in 2017 wieder aufleben zu lassen.“