ETC feiert 40. Geburtstag mit Produktneuheiten auf der LDI

Die Live Design International (LDI)-Messe hat in der 40-jährigen Geschichte von ETC eine große Rolle gespielt: Zahllose Produkte hat das im amerikanischen Middleton ansässige Unternehmen erstmals auf der Tradeshow in Las Vegas vorgestellt. In Anlehnung an diese Tradition präsentiert ETC auch zu seinem 40. Firmenjubiläum auf der LDI zahlreiche Produktneuheiten – und gewährt dabei Einblicke auf künftiges Equipment. Auf der vom 21. bis 23. Oktober dauernden LDI ist ETC mit drei Ständen (2773, 2872 und 2972) sowie einem Demo-Raum (N115) vertreten.

In Las Vegas stellt ETC die komplette Color Source Familie inklusive der Color Source und ColorSource AV Lichtsteuerkonsolen sowie den brandneuen Color Source Linear, eine Scheinwerfer-Rampe, vor. Für die LDI-Besucher bietet das Unternehmen zudem Demos des Irideon FPZ Architekturscheinwerfers und Prodigy Seilwinden an. An den ETC-Ständen werden neue Scheinwerfer, Kontroll-, Rigging- und Netzwerkprodukte erstmals zu sehen sein – sowie eine handfeste Premieren-Überraschung.

ETC wird außerdem zahlreiche Bildungsangebote anbieten, darunter – als Teil der LD Institute Training Session – ein vor der Messe abgehaltenes Training zu den Eos Konsolen. Darüber hinaus unterstützt Anne Valentino, ETC Produkt Managerin der Eos-Familie, am Freitag, den 21. Oktober, das Seminar „Of Course I Meant To Do That!: The Fine Art of Busking“. Am Samstag, den 22. Oktober, wird ETC Outreach und Training Spezialist Tom Littrell sein höchst populäres Seminar „Fifty Shades of R80“ über den Einsatz additiver Farbmischung bei moderner Bühnenbeleuchtung präsentieren.

In guter Tradition richtet ETC am Samstag, den 22. Oktober, seine Student Session aus. Studenten haben hier die einmalige Möglichkeit mit ETC-Mitarbeitern zu sprechen, ihnen Fragen zu stellen, mehr über mögliche Jobs zu erfahren und attraktive Preise zu gewinnen. Um an der Student Session teilnehmen zu können, benötigen Studenten einen Backstage-Pass (erhältlich am ETC-Messestand oder im ETC-Demo-Raum).

ETC bietet kostenlosen Eintritt zur LDI-Messe. Um einen VIP-Pass zu enthalten, geben Interessierte auf www.compusystems.com den Code “E178” ein. Weitere Informationen zu ETCs 40. Jubiläum auf der LDI finden Sie hier.