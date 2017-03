Europa­-Park Arena leuchtet mit Ehrgeiz Lichttechnik

Anfang 2017 eröffnete im Europa-Park in Rust die Europa-Park Arena – eine Multifunktionshalle die Platz für bis zu 6000 Personen bietet. Mit Gesamtmaßen von 60 Metern Länge, einer Breite von 49 Metern und einer Höhe von 13 Metern bietet die Halle Raum für Galaabende, Tagungen und große Show-, Konzert- oder TV Events.

Momentsfotography Für die Lichttechnik setzte die Anfang 2017 neu eröffnete Europa-Park Arena u.a. auf Produkte von Ehrgeiz.

Auch technisch hat die Arena einiges zu bieten und verfügt über aktuellste Technik. Wie auch die Supernova RGBW von Ehrgeiz. Insgesamt 40 Stück wurden im Hallendach der Arena installiert. Durch den weiten Abstrahlwinkel verbunden mit der enormen Leuchtkraft können die Supernova RGBW je nach Situation flexibel verwendet werden.

Dazu Andreas Peitz, Bereichsleiter Veranstaltungstechnik des Europa-Park: „ Die Ehrgeiz Supernova RGBW erfüllt unsere hohen technischen Ansprüche zu jeder Zeit. Vor allem in Sachen Helligkeit und Vielseitigkeit. So nutzen wir sie als klassische Hallenbeleuchtung und als Ambiente bzw. Effektlicht gleichermaßen. Mit ihrem immensen Lichtoutput konnten wir sogar die Planungsvorgaben übertreffen und die Anzahl der Lampen und so auch die Energiekosten reduzieren. Dazu wirkt die pixelfreie Oberfläche sehr homogen und passt in das Gesamtkonzept der neuen Arena.“

Die Supernova RGBW und weitere neue Ehrgeiz Produkten können Besucher der Prolight + Sound 2017 in Halle 4.0 an Stand E27 live erleben.