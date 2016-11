Express Co setzt auf Medior Net Compact von Riedel

In seinem ersten 4K-Ü-Wagen setzt das japanische Unternehmen Express auf Medior Net Compact. Es ist Riedels 1500. Compact-Frame, der weltweit installiert wurde. Zudem vertraut Express auf Riedels Artist-Plattform sowie auf das Performer Partyline-System für eine integrierte Kommunikation mit einwandfreier Audioqualität.

Riedel Mr. Otomi, CEO Express Co mit Toshiki Kawakita, Riedel Sales Manager Japan

„Wir sind begeistert von der Flexibilität, Zuverlässigkeit und Interoperabilität, die Medior Net, Artist und Performer mit sich bringen“, so ein Verantwortlicher von Express Co, Ltd. „Auf die stetig wachsende Nachfrage nach 4K-Content haben wir mit unserem neuen Ü-Wagen eine perfekte und zukunftsfähige Antwort, bei der wir natürlich auf Riedel vertrauen. Mit der Qualität und Zuverlässigkeit seiner Lösungen setzt Riedel Standards in unserer Industrie und wir freuen uns darauf, diese Qualität und Zuverlässigkeit in unseren 4K-Produktionen zu nutzen.“

Riedels glasfaserbasierter Netzwerk-Ansatz ermöglicht Express Co nicht nur eine nahtlose Integration aller Systemkomponenten. Es soll dem Unternehmen auch dabei helfen, den Verkabelungs- und allgemeinen Setup-Aufwand wesentlich zu minimieren. Dabei bietet MediorNet Compact auch als moderne Stagebox die Flexibilität eines vollwertigen Echtzeit-Mediennetzwerkes. Überdies verfügt MediorNet über Processing-Features wie z. B. Embedding/De-Embedding, Frame Store, Frame Sync, Test Pattern Generator oder Sample Rate Conversion.

„Japan hat seine ehrgeizigen Pläne im Bereich der 4K-Übertragung verwirklicht und die Nachfrage nach 4K-Produktionen heute ist entsprechend hoch“, so Cameron O’Neil, Director Asia-Pacific bei Riedel Communications. „Dank der Medior Net-Technologie, die bereits weltweit bei namhaften Live-Produktionen in 4K eingesetzt wurde, unterstreicht Express Co, Ltd mit diesem innovativen Ü-Wagen seine Wettbewerbsfähigkeit für anspruchsvolle Produktionen dieser Art.“