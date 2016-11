France Télévisions wählt Isostem Upmix für neues Broadcast- und Exchange-Center

Dspecialists Digitale Audio- und Messsysteme, Anbieter von Entwicklungsdienstleistungen und Produkten zur digitalen Audiosignalverarbeitung, gibt den Einsatz von Isostem beim französischen Staatsfernsehen France Télévisions bekannt.

Dspecialists

Um den Workflow des neuen Broadcast- und Exchange-Centers (Centre de Diffusion et d’Echanges) zu optimieren, setzt die französische, öffentlich-rechtliche Sendeanstalt France Télévisions 24 Isostem-Systeme ein. Diese erlauben den automatisierten Upmix- und Downmix-Prozess, der durch Befehle aus der Rundfunkautomatisierung gesteuert wird.

France 4 ist der erste Sender, der von dieser neuen Technologie profitiert, wobei andere Sender aus der France Télévisions Group folgen werden: „Wir haben die Grundsatzentscheidung für den exklusiven ISO-Modus von Isostem getroffen, da er das optimale Stereo-Hörerlebnis für Zuschauer garantiert, die nicht mit 5.1-kompatiblen Geräten ausgestattet sind“ erklärt Yves Le Bras, Direktor F&E und CDE bei France Télévisions: „Jetzt brauchen wir keine DolbyE-Ausstrahlung mehr, jedes Programm kann entweder in 5.1-Stereo-kompatibel oder in Stereo ausgeliefert werden. Zwei unterschiedliche Mischungen sind nicht mehr nötig.“ Und dank des neuen Iso-LU-Modus werden die Ausgangspegel von 5.1 und Stereo kontinuierlich entsprechend dem Eingangspegel angepasst, wodurch eine eventuelle Drift durch den Upmix- oder Downmix-Prozess kompensiert wird: „Wir aktivieren immer den Iso-LU-Modus, der es France Télévisions ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt die gesetzlichen Auflagen in Bezug auf die vorgeschriebene Loudness einzuhalten.“, schließt Yves Le Bras ab.

Isostem ist ein Upmix-System, das aus Stereosignalen in Echtzeit einen überzeugenden Surround-Sound generiert und seinen Einsatz vor allem im Broadcast und der Post-Production findet. Es ist das einzige Verfahren, das einen verlustfreien Up- und Downmix gewährleistet und nach einem Downmix die volle Kompatibilität zum Stereosignal garantiert.